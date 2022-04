Décès de l’ancien champion frappeur Tommy Davis

Les Dodgers ont révélé qu'il s'est éteint à Phoenix, dimanche soir, sans en fournir la cause. C'est la fille de Davis, Morgana, qui a informé le club de son décès.

Davis était un athlète surdoué au collège à Brooklyn où il joué au baseball et au basketball en plus de pratiquer le saut en longueur au sein de l'équipe d'athlétisme de l'institution.

Il était sur le point de signer avec les Yankees en 1956 quand un appel de Jackie Robinson lui a fait changer d'avis.

Robinson disputait sa dernière saison avec les Dodgers cette année-là quand il a appelé au domicile de Davis et l'a encouragé à signer avec l'organisation de Brooklyn.

Ma mère a demandé qui appelait, a raconté Davis en 2019. J'ai pointé le récepteur et prononcé les mots : c'est Jackie Robinson!

Je ne pouvais pas croire que je parlais à l'un de mes héros, même si je ne me souviens pas avoir beaucoup parlé.

Davis a reçu un boni de 4000 dollars américains pour avoir signé avec les Dodgers.

Dans sa progression vers les ligues majeures, il est brièvement passé par Montréal en 1958 quand il a accédé au niveau AAA chez les Royaux.

Cette année-là, Tommy Lasorda avait été le meilleur lanceur de l’équipe et Sparky Anderson était le joueur de deuxième but régulier. Les deux hommes sont ensuite devenus gérants dans les ligues majeures et ont dirigé plus de 1500 matchs chacun.

Outre ses huit années avec les Dodgers, Davis a joué dix autres saisons avec neuf autres équipes. Il a pris sa retraite en 1976.

Il a gagné le championnat des frappeurs en 1962 avec une moyenne de ,345 et l'année suivante avec une moyenne de ,326. Davis a temriné sa carrière avec une moyenne de ,294 en 1999 matchs. Il a cogné 153 circuits et récolté 1052 points produits.