La plongeuse québécoise Meaghan Benfeito annonce sa retraite

Elle avait déjà laissé entendre l’été dernier que les Jeux de Tokyo seraient ses derniers. Elle souhaitait cependant attendre que la poussière retombe avant de décider si elle continuerait la compétition.

Elle avait aussi mentionné qu’elle aimerait faire un retour sur les bancs d’école et même ouvrir une garderie avec ses sœurs.

Le palmarès de la plongeuse de 33 ans est bien garni. Elle est montée à trois reprises sur le podium olympique.

Meaghan Benfeito Photo : Associated Press / Tibor Illyes

À Londres, en 2012, elle a décroché le bronze au 10 m synchronisé aux côtés de sa coéquipière Roseline Filion. Les deux amies ont fait de même, à Rio, en 2016. Toujours au Brésil, mais à la compétition individuelle, Benfeito s’est classée 3e.

En plus de ses médailles olympiques, l’athlète de Laval a gagné 58 médailles en Séries mondiales et 4 aux Championnats du monde. Dans son palmarès, elle compte aussi plusieurs podiums en grands prix, en Coupe du monde, aux Jeux du Commonwealth et aux Jeux panaméricains.

Les dernières années ont été remplies de défis pour Benfeito. Après les Jeux olympiques de 2016, sa partenaire Roseline Filion a annoncé sa retraite sportive. Les deux athlètes ont partagé la tour pendant 12 ans et remporté de nombreuses médailles ensemble.

Meaghan Benfeito porte sa coéquipière Caeli Mckay sur son dos. Photo : Instagram @megbenfeito

La transition a donc été difficile pour Benfeito, jumelée à la jeune recrue Caeli McKay. Elle a tout de même épousé son rôle de mentor et y a pris goût.

À la fin du mois de janvier 2021, au moment où elle se préparait pour les Jeux de Tokyo, Benfeito a tout perdu, dont ses médailles olympiques, dans l’incendie de sa demeure. Plongeon Canada et le Comité olympique canadien (COC), grâce à leurs démarches auprès des comités organisateurs des Jeux de Londres et de Rio, lui ont permis d'obtenir des médailles de remplacement.