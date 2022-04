Laurence Vincent Lapointe à la retraite

La canoéiste Laurence Vincent Lapointe raccroche sa pagaie. La double médaillée des Jeux de Tokyo et multiple championne du monde a annoncé sa décision lundi.

À l’aube de ses 30 ans et de la prochaine saison, elle tire sa révérence du monde sportif et se consacrera à ses études en physiothérapie. Elle en a fait l'annonce par une brève vidéo sur sa page Facebook.

Au cours des derniers mois, j’ai beaucoup réfléchi par rapport à mon futur dans le sport, et je me suis rendu compte qu’après être allée aux Jeux olympiques, j’ai vraiment réussi à accomplir tout ce que je voulais, tous mes rêves, tous mes objectifs, dit la canoéiste. Honnêtement, c’est un bon moment pour arrêter.

J’ai eu la chance de voir les femmes progresser tellement dans mon sport et de finir ça avec deux médailles olympiques. J'ai un nouvel objectif, la physiothérapie, et je pense que c’est une bonne transition pour moi.

Par communiqué, transmis par l'agence qui la représente, Laurence Vincent Lapointe a décrit la fierté qui l'habitait.

Je suis super fière de mon parcours, de mes réalisations et de la personne que je suis devenue grâce aux apprentissages faits au fil des années. Je suis aussi particulièrement fière d’avoir participé au développement du volet féminin de mon sport que j’ai tant aimé.

Au cours de sa glorieuse carrière, la Trifluvienne a dominé son sport comme peu d’athlètes l’ont fait. Elle a remporté 12 médailles d’or aux Championnats du monde entre 2010 et 2018, en plus d’un titre aux Jeux panaméricains de Toronto en 2015.

Elle a aussi reçu une médaille d'or aux Championnats mondiaux des moins de 23 ans en 2013.

Sa carrière a aussi été marquée par un test positif au ligandrol à l’été 2019, qu’il l’avait empêché de participer aux mondiaux.

La canoéiste a toutefois été blanchie par la Fédération internationale de canoë six mois plus tard après avoir fait la démonstration qu’elle avait été contaminée par son conjoint de l’époque. Ce dernier avait admis avoir consommé des produits contenant du ligandrol.

À son retour à la compétition, Vincent Lapointe s’est qualifiée pour les Jeux de Tokyo en 2021 pour les débuts olympiques du canoë féminin, un rêve pour lequel la Québécoise militait depuis des années.

Au Japon, Vincent Lapointe a remporté la médaille d’argent à l’épreuve du C-1 200 m, puis a ajouté le bronze au C-2 500 m avec l’Ontarienne Katie Vincent.

Dans une courte vidéo, l'athlète a remercié ses coéquipiers et coéquipières, entraîneurs, psychologues et autres collaborateurs, dont l'organisme B2dix, qui l'ont appuyée durant les bons et moins bons moments de sa carrière.

Par-dessus tout, j’aimerais remercier ma famille, particulièrement mes parents, pour avoir toujours été là avec moi. Je vous remercie du fond du coeur de m’avoir accompagnée durant toutes ces années.

En parallèle de sa carrière sportive, Laurence Vincent Lapointe est aussi diplômée de l’Université de Montréal en sciences biomédicales.