Abus et maltraitance : les gymnastes canadiens se disent ignorés par Ottawa

Réagissant à la tenue, jeudi dernier, d’une rencontre d’urgence entre les instances sportives et la ministre fédérale des Sports Pascale St-Onge , les gymnastes canadiens déplorent ne pas y avoir été conviés.

Dans un communiqué publié lundi matin par l’organisme Global Athlete, porte-parole de plus de 320 signataires de la lettre ouverte publiée la semaine dernière au sujet de maltraitance ou d'abus qu'ils allèguent avoir subi, on souligne à grands traits que les personnes lésées au cœur de cette vaste dénonciation n’ont toujours pas voix au chapitre.

La ministre des Sports a reconnu l’existence de la crise. Malheureusement, ceux-là mêmes qui ont sonné l’alarme n’ont pas été approchés, n’ont pas reçu de compte rendu détaillé de la rencontre et la ministre n’a pas contacté les têtes dirigeantes du mouvement des athlètes , peut-on lire dans le communiqué.

On reproche également à la ministre St-Onge de n’avoir fourni qu’un simple accusé de réception à la missive adressée à Gymnastique Canada et dont elle a obtenu une copie conforme.

Tout en prônant la tolérance zéro contre toute forme d’abus et de maltraitance, Global Athlete y dénonce le fait que des abuseurs présumés et des personnes au fait de leurs agissements demeurent actifs au sein de la fédération.

Sport Canada et le gouvernement canadien ont le devoir de protéger les droits, la liberté et la sécurité des enfants, de la jeunesse et des athlètes de l’élite , poursuit le communiqué.

« Il est extrêmement décevant de voir les politiciens célébrer de petites victoires pendant que les athlètes continuent de souffrir. Il ne faut donc pas s’attendre à ce que les gymnastes gardent le silence sans agir. » — Une citation de Global Athlete, porte-parole des gymnastes canadiens signataires de la lettre ouverte

Global Athlete rappelle que n’eût été la résilience des gymnastes américaines dans l'affaire Larry Nassar, les plaintes qui ont mené à une réforme en profondeur de leur sport et à la condamnation des coupables d’abus devant la justice seraient restées lettre morte.

Enfin, on réitère l’exigence de la mise en place d’une instance réellement indépendante, ce qui selon Global Athlete exclurait le gouvernement, Sport Canada et les fédérations profitant elles-mêmes d’un soutien financier national.