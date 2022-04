Kyle Lowry réussit son retour contre les Raptors à Toronto

Porté par ses coéquipiers du Heat de Miami, Kyle Lowry est sorti gagnant de son retour à Toronto, dimanche, un peu moins d'un an après avoir disputé son dernier match pour l'équipe qu'il a aidée à atteindre les plus hauts sommets de la NBA. Le Heat a battu les Raptors par la marque de 114-109.

La soirée a été forte en émotions et le match plus corsé que prévu. Les Raptors, qui ont mené par une dizaine de points plusieurs fois, ont fait les frais d'une importante baisse de régime au troisième quart et ont été surclassés par le Heat par la suite.

Lowry, auteur de 16 points dans le match, s'est régalé de la soirée.

Ça signifiait tout pour moi, a-t-il dit, d'être ovationné par les partisans comme ça, de pouvoir jouer contre certains de mes anciens coéquipiers, de voir Masai (Ujiri) et Bobby (Webster), de retrouver tout le monde comme ça.

La première fois est spéciale. Ça ne s'oublie pas , a-t-il ajouté.

L'Américain a brillé pendant neuf saisons dans l'uniforme des Raptors, aidant l'équipe à sortir des bas-fonds du classement pour éventuellement gagner le titre de la NBA, en 2019. Il a pris la mesure de son impact en voyant le nombre impressionnant de maillots avec son numéro 7 dans les gradins.

J'en ai vu beaucoup! Je vous le dis, c'est incroyable, a-t-il lâché. C'était inimaginable de voir autant de gens (avec mon chandail). En plus, ça veut dire que je suis vieux parce que j'ai autant de chandails (dans les gradins). Neuf ans de chandails. C'est cool!

Lowry a été honoré par l'équipe torontoise avant la rencontre avec la présentation d'une vidéo commémorant ses plus beaux moments dans la Ville Reine. Il a été accompagné au centre du terrain par ses deux fils, puis applaudi chaleureusement par la foule pendant plusieurs minutes.

Un choc contre son poulain

Fred VanVleet a brillé contre son mentor Kyle Lowry dimanche soir. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Pendant ses dernières années à Toronto, Lowry a servi de mentor à la nouvelle génération de talents qui mène désormais l'équipe ontarienne. Fred VanVleet, parmi eux, a tenu à lui offrir une bonne opposition dimanche.

L'Américain a inscrit 17 points au premier quart uniquement pour tenter de lancer les Raptors. Il a conclu le match avec 29 points, battant au passage une marque d'équipe appartenant à Lowry, celle du plus grand nombre de paniers de trois points inscrits en une saison.

C'était amusant. C'était juste amusant de se mesurer à lui. Je le connais vraiment, vraiment bien. Il me connaît aussi très, très bien. J'étais content qu'il obtienne cet hommage avant le match, mais je ne voulais pas qu'il quitte le stade avec la victoire , a dit VanVleet en point de presse.

C'est à ça que ressemble le respect. Évidemment, je voulais lui donner le meilleur de moi-même. Il le mérite. Il fait ressortir un côté compétitif différent chez moi. L'une des raisons pour lesquelles j'ai pu évoluer en tant que joueur dans cette ligue, c'est qu'il met la barre très haut , a-t-il ajouté.

L'entraîneur-chef Nick Nurse s'est pour sa part dit déçu du résultat de la rencontre. VanVleet n'a été appuyé dans sa production offensive que par Pascal Siakam (29 points), Scottie Barnes (19) et Gary Trent fils (19). Il aurait aimé un apport plus important du reste de l'équipe.

Qui plus est, Toronto a raté une belle occasion de consolider sa place parmi les six meilleures équipes dans l'Association de l'Est avec une poignée de matchs à faire au calendrier. Les Raptors affronteront les Hawks d'Atlanta mardi à Toronto, mais ils ne pourront pas encore assurer leur place en séries éliminatoires.