La fondeuse Cendrine Browne accroche ses skis

Browne a récemment participé à ses deuxièmes Jeux olympiques d'hiver, à Pékin, quatre ans après avoir représenté le pays à Pyeongchang. Elle a notamment brillé en sol chinois en terminant au 16e échelon du 30 km départ groupé, un record national dans cette épreuve.

J'ai décidé de dire au revoir au ski de fond de compétition après une saison hors du commun. Après m'être donnée corps et âme pour le Canada durant 10 ans sur la scène internationale, il est temps pour moi d'aller vers de nouveaux défis , a-t-elle écrit, dimanche, sur Instagram.

Quitter la compétition n'est pas chose facile et, bien que je sois prête, je me sens très émotive. Le sport m'a tellement apporté de bonheur, d'amitiés, de rencontres, d'outils, de voyages, de sensations fortes, et j'en passe , a continué Browne.

« Des hauts et des bas, il y en a eu, mais je ne retiens que les hauts. C'est pourquoi je souhaite me retirer maintenant. Je sais que je suis allée jusqu'au bout et je n'ai aucun regret. Après avoir compétitionné dans deux Jeux olympiques, cinq Championnats du monde et avoir obtenu d'innombrables départs en Coupe du monde, je passe le flambeau à la belle relève que j'ai eu le plaisir de voir aux Championnats canadiens. » — Une citation de Cendrine Browne

En conclusion de la saison 2021-2022, l'athlète née à Barrie, en Ontario, qui réside maintenant à Prévost, au Québec, a mis la main sur le titre canadien à l'épreuve du 45 km. Cette course tenue le 27 mars dernier était le point final à sa carrière qui s'est amorcée en 2012 sur le circuit de la Coupe du monde.

La nouvelle retraitée continuera de s'impliquer dans le milieu sportif avec le programme Féminaction, dont elle est l'une des fondatrices, avec la fondeuse Laura Leclair.