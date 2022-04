Le légendaire Mike Bossy est décédé

Mike Bossy, célèbre no 22 des Islanders de New York, est décédé tôt vendredi matin. Il avait 65 ans.

C’est avec un immense chagrin que je vous annonce le décès de mon père, Mike Bossy, a écrit sa fille, Tanya, dans un communiqué transmis aux médias au nom de la famille. Il nous a quittés dans la nuit du 15 avril, et il ne souffre plus. Mon père aimait le hockey, certes, mais d’abord et avant tout, il aimait la vie. Et jusqu’au bout de son périple, il s’est accroché. Il voulait vivre plus que tout. Cette vie, qu’il tenait au bout de ses bras, en a décidé autrement, pour des raisons qui nous échappent.

L’ex-joueur de hockey combattait un cancer du poumon depuis plusieurs mois. Il avait d’ailleurs écrit une lettre en octobre 2021 pour expliquer son absence de son poste d’analyste à TVA Sports.

Le destin a voulu que ses Islanders affrontent le Canadien à Montréal, vendredi soir. Le Tricolore a fait part de sa grande tristesse à l'annonce du décès de Bossy.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Mike Bossy était un joueur très talentueux, reconnu pour ses qualités de franc-tireur en plus d’être considéré comme un véritable gentilhomme.

Sa prolifique carrière, jalonnée de plusieurs records et de quatre Coupes Stanley, a toutefois été écourtée par des blessures.

Mike Bossy Photo : Capture d’écran - NHL.com

Le Montréalais d’origine a disputé tout son hockey junior avec le National de Laval dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Il détient encore à ce jour le record du plus grand nombre de buts inscrits dans le hockey junior canadien avec 309. Une marque qui résiste depuis la saison 1976-1977.

Bossy a disputé quatre saisons complètes avec le National, où il a inscrit respectivement 70, 84, 79 et 75 buts.

Au repêchage de 1977, les Islanders l'ont acquis dès le premier tour, soit le 15e choix au total.

Il a fait son entrée avec le grand club dès la saison 1977-1978 et c’est à New York qu’il a disputé tous ses matchs dans la Ligue nationale de hockey (LNH) jusqu’à sa retraite en 1987.

Mike Bossy Photo : Getty Images / Bruce Bennett

À sa première saison, le Montréalais a inscrit 53 buts et a reçu le trophée Calder remis à la recrue de l’année.

Mike Bossy est aussi devenu en 1981 le deuxième joueur à réussir 50 buts en 50 matchs, 36 ans après Maurice Richard. Celui qui était reconnu pour son tir du poignet d’une redoutable précision a fait partie de la dynastie des Islanders qui a gagné quatre Coupes Stanley consécutives, soit de 1980 à 1983.

Il a d’ailleurs gagné le trophée Conn-Smythe, remis au joueur le plus utile dans les séries éliminatoires, lors de la saison 1981-1982.

Les Islanders de New York pleurent le décès de Mike Bossy, une légende non seulement à Long Island, mais également dans tout le milieu du hockey, a déclaré le président-directeur général de l'organisation, Lou Lamoriello, par communiqué. Personne ne voulait être le meilleur lors de chaque présence sur la patinoire comme lui. Les quatre championnats qu'il a gagnés avec ses coéquipiers ont marqué l'histoire de ce club à jamais.

Parmi les hauts faits d’armes de Bossy, notons qu’il a eu cinq saisons de plus de 60 buts et qu’il est le seul joueur de la LNH à avoir eu neuf saisons de suite de plus de 50 buts. Wayne Gretzky a aussi connu neuf saisons de plus de 50 buts, mais elles n’étaient pas d’affilée.

En 10 ans, il aura récolté 573 buts et 553 passes en seulement 752 matchs.

Partisan du hockey sans violence, il a reçu à trois occasions le trophée Lady Byng.

Des maux de dos et au genou l'ont poussé à la retraite en 1987.

En entrevue à D'abord l'info, l'ex-joueur et directeur général du Canadien de Montréal, Serge Savard, a été sans équivoques.

On disait que c'était un des meilleurs marqueurs, mais pour moi ç’a été LE meilleur marqueur de la Ligue nationale de hockey, a souligné l'ancien joueur du Tricolore. C'est le seul gars qui compté 50 buts lors de 9 saisons d’affilée. Il a eu une très courte carrière et il a quand même dépassé le Rocket.

Serge Savard terminait sa carrière de joueur dans la LNH alors que Mike Bossy commençait la sienne. Il se souvient d'un joueur qui n'était pas le plus rapide, mais qui avait un tir précis et foudroyant .

Le Canadien de Montréal aurait pu repêcher Mike Bossy en 1977, mais avait choisi un autre joueur puisque la direction de l'époque jugeait qu'il n'était pas assez physique .

Serge Savard s'est permis de rêver à ce qu'aurait ressemblé le CH avec Guy Lafleur et Mike Bossy. On aurait probablement gagné plus que six Coupes Stanley , a ajouté l'ex-directeur du CH.

Une après-carrière bien remplie

Il a été intronisé au Temple de la renommée du hockey en 1991 et les Islanders ont retiré son numéro en mars 1992. Il a fait son entrée au Panthéon du sport canadien en 2007.

Les numéros retirés par les Islanders de New York : Denis Potvin, Clark Gillies, Bryan Trottier, Mike Bossy, Bob Nystrom et Bill Smith. Photo : Getty Images / Jim McIsaac

Une fois sa carrière de joueur de hockey terminée, Mike Bossy a œuvré dans le milieu des affaires et dans les médias.

Il était d’ailleurs analyste de hockey pour la chaîne TVA Sports depuis 2015 lorsqu’il a annoncé être atteint du cancer.

Il était marié à son amour de jeunesse depuis près de 45 ans et laisse dans le deuil ses deux filles et ses petits-enfants.