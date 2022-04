Une ligue professionnelle féminine, avec ou sans l’appui de la LNH

Plusieurs têtes d’affiche du hockey féminin canadien sont réunies ce week-end à l’Auditorium de Verdun dans le cadre d’ un tournoi amical . On a également pu y apercevoir la silhouette d’une future ligue de hockey professionnelle, avec un cadre de plus en plus défini.

L’Association des joueuses professionnelles de hockey féminin (PWHPA), qui organise l’événement, serait sur le point d’annoncer la création d’un circuit regroupant la crème à l'échelle internationale, selon ce qu’a appris Radio-Canada Sports.

Ce n’est plus qu’une question de temps , a laissé tomber Marie-Philip Poulin, navrée de ne pouvoir en dévoiler davantage.

La question du financement a été soulevée, la rémunération des hockeyeuses étant un aspect incontournable du projet. Le modèle de la Women's National Basketball Association WNBA , aux États-Unis, est souvent évoqué. Ce circuit reçoit un soutien financier important de la National Basketball Association NBA .

À travers ses différentes équipes, la Ligue nationale de hockey (LNH) s’implique aussi dans le développement du sport féminin. Avec l’appui des Sénateurs et des Penguins, des matchs de la Association des joueuses professionnelles de hockey féminin PWHPA ont été présentés à Ottawa, ainsi qu’à Pittsburgh au cours des dernières semaines.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

La hockeyeuse Laura Stacey se réjouit d’ailleurs de voir son sport suivre une trajectoire semblable au basketball sur le plan de la popularité.

C’est génial de voir ce qui se passe en fin de semaine ici [à Verdun]. De voir pas seulement les filles, mais aussi les garçons s’intéresser au sport. Le basketball féminin grandit énormément en ce moment et je pense que le hockey suit exactement cette même voie , a mentionné Stacey.

Selon elle, un partenariat avec une ligue masculine n’est pas une condition sine qua non.

Évidemment, on apprécie le soutien de nos homologues masculins. Et celui-ci a été démontré par le passé, avec toutes les équipes de la Ligue nationale de hockey LNH qui ont fait un pas dans la bonne direction pour nous soutenir comme athlètes. On a un intérêt envers ça, mais nous connaissons aussi notre valeur, nous savons de quoi nous sommes capables et ce qu’on peut nous-mêmes apporter.

« Nous allons créer la meilleure ligue possible, peu importe. Oui, la National Basketball Association NBA a beaucoup aidé la Women's National Basketball Association WNBA , mais il y a plusieurs façons de procéder. » — Une citation de Laura Stacey, hockeyeuse professionnelle

Sa capitaine avec la formation canadienne, Marie-Philip Poulin, abonde dans le même sens : il faut être patiente. Ça va prendre du temps, mais il y aura une équipe ici, avec ou sans la Ligue nationale de hockey LNH , avec des investisseurs. Ça s’en vient.

Un projet qui est désormais absolument nécessaire, plaide Laura Stacey, pour assurer la prospérité de son sport.

Les affrontements entre le Canada et les États-Unis sur la scène internationale offrent toujours un spectacle relevé, mais ils n’assurent pas le développement d’une relève.

Il y a seulement une cinquantaine de filles qui sont choisies dans les équipes nationales américaines et canadiennes , rappelle Laura Stacey. Mais les autres ont besoin d’une structure, avec un bon calibre pour se développer, et peut-être faire l’équipe dans quatre ans. Et les joueuses dans les équipes nationales ont aussi besoin d’un bon niveau de compétition pour se faire pousser et être à leur mieux.

Avec les informations de Christine Roger