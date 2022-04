Combatif, le Canadien l’emporte sur le Lightning

Les Montréalais ont ainsi terminé leur séquence de quatre matchs à l'étranger sur une bonne note, après avoir subi la défaite lors des trois rencontres précédentes.

Ils ont aussi offert à leur entraîneur-chef Martin St-Louis une victoire significative, dans un amphithéâtre où il a connu tant de succès. En tant que joueur, il a remporté la Coupe Stanley avec le Lightning en 2004. St-Louis est aussi le meilleur marqueur de l'histoire de la franchise, avec 953 points.

Ce ne sera jamais à propos de moi, c'est à propos de l'équipe, du Canadien, pas de Martin St-Louis, a toutefois insisté celui qui est derrière le banc du Tricolore depuis le 9 février. Le message aujourd'hui n'était pas de jouer plus fort parce que j'ai joué à Tampa. Ça n'a pas rapport.

Ce que j'ai aimé du match, c'est notre engagement – mentalement, comme nous avons très bien joué à cinq contre cinq , a ajouté le pilote du Tricolore.

Joel Edmundson précise néanmoins que les joueurs voulaient gagner pour lui, ainsi que pour Vincent Lecavalier, une autre ancienne gloire du Lightning qui s'est jointe à l'organisation récemment.

(St-Louis) nous avait dit que ça ne devait pas être pour lui, que ce n'était pas important pour lui. Mais dans le vestiaire, nous voulions gagner pour lui et Vinny [Lecavalier, NDLR]. Ils ont leur numéro sur des bannières dans les hauteurs de l'aréna ici. C'était son premier match. Nous voulions gagner.

Nick Suzuki a finalement tranché le débat avec le seul but inscrit au cours de la séance de tirs de barrage.

Jake Allen, qui obtenait un troisième départ d'affilée, a stoppé coup sur coup les gros canons adverses que sont Brayden Point, Nikita Kucherov et Steven Stamkos

Un spectacle offensif

Les locaux ont pris les commandes 2-0 et conservé l'avance pendant une bonne partie de la soirée.

Le capitaine Stamkos a d’abord fait vibrer les cordages, un peu moins de neuf minutes après la mise au jeu initiale. Anthony Cirelli a ensuite doublé l’avance avec un but en désavantage numérique.

Anthony Cirelli a marqué un but en désavantage numérique contre le Canadien. Photo : usa today sports / Kim Klement

Le Canadien, qui utilisait cinq attaquants sur son jeu de puissance, a été pris à contre-pied lors d'une descente à deux contre un orchestrée par Nick Paul.

Paul a envoyé le disque vers Cirelli, qui fonçait à toute vitesse en direction d'Allen. Il a poussé la rondelle derrière le gardien du Tricolore, dans une séquence qui a été contestée par St-Louis. Celui-ci arguait qu'il y avait obstruction sur Allen, mais n'a pas obtenu gain de cause de la part des officiels.

Les Montréalais, qui s'étaient butés à Brian Elliott, en grande forme au premier engagement, ont riposté avec aplomb au deuxième tiers.

Cole Caufield a d'abord profité d'un revirement en zone offensive pour s'amener à deux contre le gardien, avec Rem Pitlick. Après un bref échange, Caufield a décoché un tir parfait qui a battu Elliott au-dessus de la mitaine.

Cole Caufield a marqué le premier but du Canadien, samedi, contre le Lightning. Photo : Associated Press / Jason Behnken

Tampa Bay a repris une priorité de deux buts moins de trois minutes plus tard grâce à Kucherov. Le redoutable franc-tireur a trompé Allen d'un tir sur réception foudroyant lors d'un jeu de puissance.

Le Bleu-blanc-rouge a de nouveau réduit l'écart quand le tir de la ligne bleue de Corey Schueneman a surpris Elliott, portant ainsi le score à 3-2. Josh Anderson a ensuite nivelé la marque en échappée, après avoir envoyé le disque entre les jambières d'Elliott pour réussir son 17e but de la saison.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Point a toutefois redonné l'avance 4-3 au Lightning en supériorité numérique lorsqu'il restait 14 secondes à la deuxième période.

Un peu plus de deux minutes après le début du troisième vingt, Jesse Ylönen a touché la cible pour créer l'égalité, qui est demeurée jusqu'à la séance de tirs de barrage. Il s'agit d'un quatrième point en cinq matchs pour le jeune attaquant finlandais.

Le Lightning a subi une première défaite depuis le 24 mars. Les doubles champions en titre de la Coupe Stanley avaient remporté leurs quatre duels précédents.

Statistiques : Lancers : MTL 31, TBL 41

Mises en échec : MTL 32, TBL 30

Minutes de pénalité : MTL 6, TBL 4

Mises au jeu remportées : MTL 53 %, TBL 47 %

Exactement une semaine après avoir paraphé un contrat avec le Canadien, Jordan Harris a disputé un premier match dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Il a été utilisé pendant 15 min 55 s, notamment en prolongation.

J'ai adoré son match. Son coup de patin semble tellement facile, a noté St-Lois au sujet de Harris. Il était engagé et nous a donné de très bonnes minutes de jeu.

Le jeu est certainement plus rapide, mais mes quelques entraînements m'avaient aidé à me préparer pour ça. Les gars sont également plus forts, je devrai essayer de m'améliorer à tuer les jeux plus rapidement , a remarqué le principal intéressé.

« Les joueurs sont plus rapides et intelligents, le niveau d'habileté est aussi relevé, tout comme les connaissances du jeu. » — Une citation de Jordan Harris, défenseur du Canadien de Montréal

Rétabli d'une blessure, Ryan Poehling effectuait un retour dans la formation montréalaise. Il a récolté un point sur le but d'Ylönen.

Alexander Romanov a de nouveau été le défenseur le plus employé par son instructeur. Le jeune russe, en pleine progression, a passé un peu plus de 22 minutes sur la patinoire.

Le Canadien retrouvera son domicile mardi lorsqu'il recevra la visite des Sénateurs d'Ottawa.

En ayant récolté au moins un point dans 6 de ses 10 derniers matchs, l'équipe montréalaise s'éloigne tranquillement de la dernière place au classement de la LNH. Avec 49 points en banque, elle devance maintenant le Kraken de Seattle (48) et les Coyotes de l'Arizona (47).

Nous avons vraiment fait attention aux détails dont nous avions parlé après les deux défaites, a analysé St-Louis. Nous avons fait un pas vers l'avant, c'est quelque chose de satisfaisant pour un entraîneur.