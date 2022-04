Le CF Montréal savoure sa première victoire de la saison en MLS

On fait aussi de l’information en format collation.

Le club montréalais n'avait pas goûté à la victoire après ses quatre premiers matchs au calendrier du circuit Garber.

C'est sûr qu'elle fait du bien, cette victoire, a laissé tomber l'entraîneur-chef Wilfried Nancy. Je suis content pour les joueurs parce qu'on ne l'a pas eu facile aujourd'hui. Mais la victoire, elle fait du bien au moral, au mental et à tout le monde.

Un doublé de Djordje Mihailovic, deux passes décisives de Victor Wanyama, un premier but de Kei Kamara dans l'uniforme montréalais : l'après-midi a été faste pour les hommes de Wilfried Nancy.

« C'est merveilleux d'avoir obtenu la première victoire de la saison. C'est la première chose. C'est un peu plus tard que nous l'aurions voulu, mais nous y sommes arrivés. » — Une citation de Djordje Mihailovic, milieu de terrain du CF Montréal

Ce sont toutefois les locaux qui ont frappé les premiers. À la 11e minute, l'attaquant Brandon Vazquez a sauté sur le retour de son coéquipier Alvas Powell pour donner l'avance aux siens.

Le gardien Sebastian Breza et le défenseur Rudy Camacho ont été incapables de freiner l'action de Vasquez, meilleur buteur de la MLS. L'athlète de 23 ans a enregistré cinq filets à ses quatre dernières rencontres.

À la 17e minute, Djordje Mihailovic y est allé d'une superbe prouesse individuelle pour entrer dans la surface de réparation, puis il a capitalisé avec une lourde frappe pour faire 1-1.

Moins de trois minutes plus tard, Alistair Johnston a joué de malchance, redirigeant le ballon derrière son gardien, ce qui a redonné les commandes à Cincinnati.

Les locaux ont bien failli doubler leur avance à la 33e minute, mais la frappe de Júnior Moreno a heurté les gants de Sebastian Breza.

L'arrêt du portier montréalais a pris tout son sens à la 41e minute. Autoritaire au milieu du terrain, Victor Wanyama a dépossédé l'adversaire du ballon pour ensuite trouver Djordje Mihailovic dans la surface.

L'Américain de 23 ans n'a pas raté l'occasion et a créé l'égalité avec sa deuxième réussite du match. Il s'agit également d'un troisième but cette année pour Mihailovic.

Toujours en première demie, le vétéran Kei Kamara a inscrit son premier filet dans l'uniforme montréalais à la suite d'une autre belle remise du capitaine Wanyama. Les protégés de Nancy sont ainsi rentrés au vestiaire avec une avance de 3-2.

À la 61e minute, Luciano Acosta a ramené les deux équipes à la case départ en convertissant un tir de pénalité. Une faute de Rudy Camacho dans la surface de réparation a mené à cette action.

Joaquin Torres a redonné les commandes au CF Montréal sept minutes plus tard en complétant la passe de Kei Kamara. Ceux-ci se sont moqués des quatre défenseurs adverses pour porter la marque à 4-3.

La défense montréalaise a tenu le coup jusqu'au sifflet final pour repartir de Cincinnati avec trois points en banque.

Kei Kamara a connu un match solide : il a récolté deux passes décisives en plus de sa réussite.

Il s'agit d'un deuxième match de suite avec trois buts sur la pelouse adverse pour la troupe de Wilfried Nancy. Le Bleu-blanc-noir avait obtenu un verdict nul de 3-3 contre Atlanta United le 19 mars dernier en Géorgie.

Je ne suis pas surpris des prouesses offensives des gars , a indiqué Wilfried Nancy.

On travaille fort à l'entraînement, autant offensivement que défensivement. On prend des buts qui sont évitables, mais les gars ont bien répondu, ils n'ont pas lâché et sont allés chercher la victoire , a-t-il ajouté.

Le CF Montréal devra disputer un dernier match à l'étranger avant de renouer avec le stade Saputo, le 16 avril, contre les Whitecaps de Vancouver. Cette autre sortie en terrain hostile aura lieu samedi prochain à Harrison, au New Jersey, face aux Red Bulls de New York.