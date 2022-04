Connor McDavid procure la victoire aux Oilers en prolongation

Zach Hyman a également touché la cible deux fois pour les Oilers alors qu'Evander Kane a récolté un but et deux mentions d'aide. Darnell Nurse a inscrit l'autre but des locaux en plus d'obtenir une aide. Kailer Yamamoto a aussi contribué à la production offensive avec deux aides.

Devant le filet, Mike Smith a repoussé 27 lancers pour mériter la victoire.

Dans le camp des Blues, Pavel Buchnevich a marqué deux fois. Ses coéquipiers Robert Thomas, Brayden Schenn et Ivan Barbashev ont aussi trouvé le fond du filet. Thomas et Barbashev ont aussi obtenu chacun une mention d'aide.

Devant le filet, Jordan Binnington a accordé quatre buts sur 13 lancers avant de céder sa place à Ville Husso qui a stoppé 25 des 27 tirs auxquels il a fait face.

Les Oilers ont marqué quatre buts dès la première période pour prendre l'avance 4-1 après 20 minutes de jeu. Mais les Blues ont réussi à combler l'écart en marquant deux fois dans les deux périodes suivantes alors que l'attaque des Oilers n'a pu produire qu'un seul but en fin de deuxième engagement.

Une fois en prolongation, les Blues n'ont toutefois rien pu faire contre le duo explosif de Leon Draisaitl et McDavid qui ont profité de l'espace sur la glace à trois contre trois pour mettre leur talent en évidence et marquer le but décisif.