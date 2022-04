Une première victoire dans la LHJMQ pour Ève Gascon

Gascon a aidé les Olympiques de Gatineau à vaincre les Voltigeurs de Drummondville 7-3, vendredi, à son deuxième départ dans le circuit Courteau. Pour ce faire, elle a effectué 23 arrêts.

Labonté était la dernière femme à avoir joué dans la LHJMQ avant que Gascon n'amorce la rencontre du 19 mars dernier.

Âgée de 18 ans, Gascon a été rappelée des Patriotes du Cégep Saint-Laurent pour seconder Émerik Despatie. Le gardien no 1 des Olympiques Rémi Poirier est sur la touche à l'heure actuelle.

À son baptême du feu, Gascon avait repoussé 18 des 23 lancers dirigés vers elle dans une défaite de 5-4 en prolongation contre l'Océanic de Rimouski.

Cette fois, les Olympiques lui ont offert un coussin de 3-0 en première période au centre Slush Puppie. Ils ont ensuite répliqué à chacun des buts des Voltigeurs.

Gascon a été nommée la première étoile de la rencontre et a reçu une chaleureuse ovation de la part des spectateurs. Son vis-à-vis Riley Mercer a cédé 7 fois sur 44 lancers.

Zachary Dean a inscrit deux buts, Simon Pinard a amassé un filet et deux aides, tandis que Manix Landry, Mathieu Bizier et Isaac Beliveau ont chacun récolté un but et une passe. Tristan Allard a aussi fait mouche pour les Olympiques.

Dans le camp des Voltigeurs, Luke Woodworth et Justin Côté ont chacun amassé un filet et une mention d'assistance. Tyler Peddle a également touché la cible.