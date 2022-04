Jessica Klimkait sacrée au grand chelem de judo d’Antalya

Klimkait a retrouvé sur son chemin sa rivale française Sarah-Léonie Cysique, qui s'était interposée entre elle et la finale olympique en sol japonais. Cette fois, elle l'a emporté en s'imposant par ippon après une trentaine de secondes.

L'Ontarienne a ainsi enregistré un quatrième sacre en grand chelem depuis le début de sa carrière. Elle n'a pas perdu un seul de ses cinq affrontements.

Son entraîneur Antoine Valois-Fortier se réjouit des succès de sa nouvelle protégée. Jessica et Cysique vont assurément dominer la catégorie pour les prochaines années, elles sont excellentes toutes les deux. Jessica voulait faire oublier sa défaite aux Jeux olympiques et elle n’a pas raté son occasion. Elle peut être très fière de ce qu’elle a accompli aujourd’hui.

« Elle avait un excellent rythme dès le début de la journée, on sentait qu’elle était bien préparée physiquement et mentalement. Elle n’a fait aucune erreur et elle s’est imposée. »