Femmes interdites de stade : des voix demandent l’exclusion de l’Iran du Mondial

Opposants et ONG ont demandé à la Fédération internationale de soccer (FIFA) de sanctionner l'Iran, voire de lui interdire de participer à la prochaine Coupe du monde au Qatar, après les nouvelles interdictions de stade à l'encontre des femmes mardi dernier.

L'Iran a de nouveau refusé à des femmes l'entrée d'un stade pour assister au match remporté 2-1 par la sélection iranienne sur celle du Liban dans les qualifications pour le Mondial, ont rapporté des médias du pays mercredi.

Environ 2000 Iraniennes qui avaient acheté des billets pour le match Iran-Liban étaient présentes dans le périmètre du stade Imam Reza [à Mashhad, NDLR], mais n'ont pas pu entrer dans le stade , a indiqué l'agence de presse ISNA.

Des opposants iraniens en exil ont accusé les autorités d'avoir dispersé les femmes qui protestaient avec des bombes de gaz lacrymogène.

Le groupe United for Navid, créé en hommage au lutteur Navid Afkari, 27 ans, pendu en septembre 2020 malgré un tollé international, a déclaré que l'Iran, qualifié pour le Mondial depuis la fin janvier, devrait être privé de rencontres de soccer international jusqu'à ce qu'il change sa position.

Nous demandons formellement à la FIFA de suspendre immédiatement l'Iran et d'interdire sa participation à la Coupe du monde 2022 tant que la Fédération iranienne de soccer violera la charte olympique et les règles de la FIFA , selon un courrier envoyé au secrétaire général de l'instance mondiale de soccer, Mattias Grafström.

Ce courrier, dont l'AFP a obtenu copie vendredi, affirme que l'Iran s'était engagé auprès de la FIFA à mettre un terme à sa politique d'apartheid en autorisant les femmes à assister aux matchs. L'Iran n'est pas uniquement revenu sur sa parole [...], mais en plus, les femmes sont frappées et menacées , selon la lettre.

L'ONG Human Rights Watch a de son côté demandé à la FIFA que l'Iran mette rapidement un terme à sa pratique discriminatoire .

Vu les violations répétées commises par les autorités iraniennes, la FIFA doit suivre ses propres recommandations sur la non-discrimination et devrait envisager des pénalités à l'encontre de l'Iran , a déclaré Tara Sepehri Far, chercheuse sur l'Iran à HRW.

L'ONG déclare que, d'après les règles de la FIFA, les discriminations basées sur le genre sont strictement interdites et passibles de suspension ou expulsion . Il est plus que temps pour la FIFA de démontrer sa volonté d'appliquer ses mesures, selon Mme Far.

Une enquête officielle

Des critiques sont venues de l'Iran même, dont celle du capitaine de l'équipe Alireza Jahanbakhsh. Le gouverneur de Mashhad Mohsen Davari a présenté des excuses et le président Ebrahim Raissi a ordonné au ministère de l'Intérieur d'enquêter sur l'incident.

Les femmes iraniennes ont été autorisées à assister en janvier à un match de soccer de l'équipe nationale pour la première fois en près de trois ans, lors des éliminatoires de la Coupe du monde entre l'Iran et l'Irak. Depuis 40 ans, la République islamique interdit généralement aux spectatrices d'assister à des matchs de soccer.

Les religieux, qui jouent un rôle majeur dans la prise de décisions, soutiennent que les femmes doivent être protégées de l'atmosphère masculine et de la vue des hommes en tenue de sport, dont le corps est donc partiellement visible.

La FIFA avait ordonné à l'Iran en septembre 2019 d'autoriser l'accès des femmes aux stades sans restriction après la mort d'une supportrice qui s'était immolée par le feu de peur d'être emprisonnée pour avoir tenté d'assister à un match. En 2018, elle avait été arrêtée lorsqu'elle tentait d'entrer dans un stade habillée en garçon. Sa mort avait déclenché un tollé.

Le lutteur Navid Afkari, qui avait remporté des compétitions nationales, avait été exécuté pour meurtre commis dans des manifestations deux ans auparavant. Ses aveux lui avaient été arrachés sous la torture, avait-il dénoncé.

En attendant une hypothétique décision de la FIFA, le tirage au sort effectué vendredi à Doha a placé dans le même groupe l'Iran et les États-Unis.

Les deux pays entretiennent des relations exécrables et tentent notamment de relancer le pacte sur le nucléaire iranien de 2015, dans des négociations en cours depuis plusieurs mois à Vienne.