Brent Hayden prend de nouveau sa retraite

On fait aussi de l’information en format collation.

Le médaillé olympique de bronze au 100 m libre aux Jeux de Londres en 2012 et champion du monde en 2007 avait mis un terme à sa carrière une première fois en 2012. Puis, il a décidé d'effectuer un retour à la compétition en septembre 2019 dans le but de participer aux Jeux de Tokyo.

Hayden, en tant que nageur le plus âgé de l'histoire canadienne à 37 ans, a aidé le pays à terminer 4e au 4 x 100 m libre au Japon et à établir un record canadien de 3 min 10 s 82/100.

En terminant la première portion du relais en 47,99 s, il est devenu l'athlète le plus âgé à nager sous la barre des 48 secondes.

Il a aussi pris le 9e rang au 50 m libre à Tokyo, le meilleur résultat des nageurs canadiens.

Peu de gens ont une deuxième chance, alors je me considère comme incroyablement chanceux, pas seulement d'avoir pu compétitionner de nouveau, mais aussi d'avoir continué à guérir de la dépression qui a mis un terme à ma carrière il y a 10 ans , a confié Hayden.

À mes coéquipiers, je vous suis très reconnaissant des moments partagés ensemble. Vous m'avez aidé à retrouver mon amour pour la natation. Je suis désolé de ne pas pouvoir être là pour vous jusqu'à Paris, mais je vous encouragerai aussi fort que possible. Je suis toujours là si vous avez besoin de parler avec quelqu'un.

Son palmarès comprend une médaille d'or au 100 m libre aux Championnats du monde de 2007 de la FINA, le premier titre en natation aux mondiaux pour le Canada en 21 ans.

Il est devenu membre de l'équipe nationale pour la première fois en 2002 et a remporté un total de quatre médailles en relais aux Jeux du Commonwealth à Manchester, en Angleterre, et aux Championnats panpacifiques de natation à Yokohama, au Japon.

Brent Hayden a aussi décroché des médailles en sol canadien, notamment deux d'argent en relais aux mondiaux de 2005 à Montréal, un an après sa première participation aux Jeux olympiques à Athènes. Il a bonifié sa récolte individuelle d'une médaille d'argent au 100 m libre aux mondiaux de 2011 à Shanghai.

Selon le directeur au Centre de la haute performance de Vancouver, Tom Johnson, Hayden restera dans la mémoire de tous comme l'un des meilleurs nageurs canadiens de tous les temps.