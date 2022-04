Un nouveau processus de vérifications des antécédents à Baseball Québec

Toute personne siégeant au conseil d’administration, de même que les intervenants comme les coordonnateurs et les entraîneurs devront se soumettre à un processus de vérification.

Les éléments scrutés seront les infractions à caractère sexuel, celles liées à la violence, aux vols, à la fraude, et autres infractions liées aux drogues et stupéfiants. Le processus combinera la vérification du casier judiciaire et la recherche des informations de la police locale.

La mise en place de cette nouvelle politique démontre toute la volonté dont fait preuve Baseball Québec pour que ses membres s'épanouissent pleinement dans notre sport. Je sais que nos nombreux bénévoles ont tout autant à cœur la sécurité de nos jeunes et feront en sorte qu’elle soit bien appliquée dans l’ensemble de la province , a mentionné par communiqué Marc Vadeboncoeur, président de Baseball Québec.

La fédération affirme qu'elle travaillera de pair avec ses associations, organisations AA et ligues mineures pour mettre en place le processus de façon efficace.

Je suis heureux que nous fassions un pas de plus dans la bonne direction pour protéger les jeunes de notre fédération. Le sport organisé doit offrir un environnement sain et sécuritaire pour tous ceux et celles qui le pratiquent et j'en suis fier , a souligné par communiqué Maxime Lamarche, directeur général de Baseball Québec.

Les intervenants visés par le processus de vérification devront s’y soumettre tous les trois ans.

Selon le communiqué de Baseball Québec, cet outil supplémentaire permettra de créer un environnement plus sécuritaire pour les jeunes, en plus de ceux déjà existants. En colligeant toutes les informations de ses membres grâce aux technologies disponibles, et ce, tout en respectant la confidentialité desdites données, Baseball Québec pourra avoir accès à un portrait global de la situation dans la province.