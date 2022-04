Le grand cavalier canadien Éric Lamaze à la retraite

Le Montréalais a décroché un dernier titre en septembre 2021, à la Coupe des nations à Calgary, une compétition par équipe.

Il a participé à un premier grand prix en 1991 et a obtenu sa place dans l’équipe canadienne l’année suivante.

Il a connu de glorieux moments avec l’étalon Hickstead, qu’il a monté de 2004 à 2011. Il s’est inséré en 2007 dans le top 10 mondial de la Fédération équestre internationale (FEI), ce qu’aucun Canadien n’avait réussi en 20 ans.

En 2008, Hickstead et lui ont décroché deux médailles aux Jeux de Pékin : l’or au saut d’obstacles individuel et l’argent au concours par équipe.

Le duo, intronisé au Panthéon des sports canadiens en 2020-2021, a aussi remporté une médaille d’argent par équipe et une médaille de bronze en individuel aux Jeux panaméricains de 2007, des titres dans tous les grands prix, de même que le bronze aux Championnats du monde de 2010.

Hickstead est mort en compétition en 2011, à Vérone, en Italie, une dure épreuve pour Éric Lamaze.

Le cavalier a reçu sa troisième et dernière médaille olympique, le bronze en individuel à Rio en 2016, avec Fine Lady 5.

Éric Lamaze a tout récemment été nommé conseiller technique en saut d’obstacles à Canada Équestre (CE), qui lui permet de garder le contact avec l'équipe canadienne.