Un tournoi couronné de succès pour les hockeyeuses montréalaises

L'événement qui était organisé par l’Association des joueuses professionnelles de hockey féminin (PWHPA) avait pour but de promouvoir le sport au féminin.

L’équipe Harvey’s de Montréal a battu l’équipe Adidas du Minnesota 6-3 en finale.

Catherine Dubois, Kristine O’Neill, Sarah Lefort, Kim Deschênes, Rebecca Leslie et Ann-Sophie Bettez ont fait scintiller la lumière rouge dans le camp des championnes. Laura Fortino, Britanny Howard et Annie Pankowski ont fait bouger les cordages dans une cause perdante.

Montréal, qui bénéficiait de l’appui de la foule, a rapidement donné le ton au match en inscrivant deux buts lors des quatre premières minutes d’action.

Dubois a d’abord ouvert la marque en coupant au filet, avant de décocher un lancer du revers qui s’est frayé un chemin entre les jambières de la gardienne américaine Sydney Scobee.

Quelques instants plus tard, Lefort a doublé l’avance des siennes en redirigeant une passe de sa coéquipière O’Neill lors d’un surnombre.

La formation montréalaise est revenue à la charge avant la fin du premier engagement. La défenseuse Jaime Bourbonnais s’est portée en attaque et y est allée d’une belle manœuvre, qui a été repoussée par Scobee.

La défenseuse ontarienne a toutefois aussitôt repris possession du disque pour remettre à O’Neill, qui n'a pas tardé pour décocher un tir précis du côté de la mitaine pour faire 3-0.

Un seul filet a été inscrit au deuxième tiers, l'œuvre de Kim Deschênes à la suite d’un revirement. Catherine Daoust a intercepté une passe à la ligne bleue, avant de remettre la rondelle à Deschênes. La joueuse de Saint-Quentin, au Nouveau-Brunswick, en a profité pour déjouer Scobee d’un tir du revers.

La gardienne québécoise Marie-Soleil Deschênes a été excellente lors des deux premières périodes, bloquant les 22 tirs dirigés vers elle. Elle a toutefois cédé à trois reprises au dernier tiers, victime du redoutable jeu de puissance du Minnesota.

Après le but de Rebecca Leslie, qui faisait 5-0, le Minnesota a inscrit trois buts sans riposte pour réduire l'écart.

Laura Fortino, qui a représenté deux fois le Canada aux Jeux olympiques, a été la première à battre Deschênes avec un tir foudroyant de la ligne bleue, à travers une circulation dense. Le but a été inscrit en avantage numérique.

Moins de cinq minutes plus tard, Howard a aussi touché la cible en supériorité numérique. Elle s'est emparée d'un retour de lancer pour faire 5-2.

Pankowski a ensuite réduit l'écart à seulement deux buts en surprenant Deschênes d'un tir entre les jambières. Bettez a toutefois permis aux supporteurs montréalais réunis à l'Amphithéâtre de Verdun de mieux respirer, en faisant 6-3 lorsqu'il restait un peu moins de six minutes à écouler au match.

Bourbonnais a été nommée joueuse du match pour Montréal, tandis que Pankowski a reçu cet honneur pour la formation du Minnesota.

Deschênes a terminé le match avec 30 arrêts, une performance d'autant plus admirable que la gardienne a contracté la COVID-19 il y a quelques jours à peine.

C'est formidable de pouvoir obtenir ces deux victoires avec notre équipe en fin de semaine, a-t-elle déclaré après la rencontre. Le fait que ce soit à Montréal, avec les fans, ça m'a donné de l'énergie pour pousser à travers la COVID.

Les Montréalaises avaient également triomphé à Ottawa, en février, dans un autre tournoi présenté par la PWHPA.

En match de consolation, Calgary a eu le dernier mot dans un duel échevelé face à Boston. La victoire de 6-5 a permis à l'équipe Banque Scotia de Calgary de soulever la coupe Secret, le trophée remis à la formation qui a remporté le plus de matchs au cours de la saison.