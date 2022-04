Montréal passe en finale du tournoi ExceptionnELLE Quartexx Management de la PWHPA

Mené au score 2-0 en début de rencontre, Montréal a inscrit cinq buts sans riposte pour l'emporter sur Calgary.

Dans l'autre match disputé plus tôt samedi, en après-midi, l'équipe du Minnesota s'est imposée 7-1 contre la formation de Boston.

C'est donc dire que la finale opposera Montréal au Minnesota, tandis que Boston et Calgary lutteront pour la 3e place.

Ces deux rencontres auront lieu dimanche après-midi et seront webdiffusées sur le site de Radio-Canada Sports. Le match de consolation est prévu à 12 h 30, puis la finale suivra à 15 h 30. Jean St-Onge sera à la description avec Stéphanie Poirier à l'analyse.

Le centre 21.02 présente quatre matchs de la PWHPA. Photo : Courtoisie / PWHPA / Arianne Bergeron

Malgré l'absence des joueuses de l'équipe nationale du Canada sur la patinoire de Verdun, plusieurs d'entre elles étaient sur place afin de célébrer le développement du hockey féminin au pays.

C’est principalement pourquoi on joue au hockey quand on a l’occasion de venir dans un événement comme ça, a déclaré la gardienne de but Ann-Renée Desbiens. Avec des petites filles qui rêvent de jouer pour le Canada, qui ont regardé les Jeux olympiques, qui viennent nous voir. C’est là que, comme athlète, tu sais que tu as eu du succès.

« Le plus qu’on peut avoir d’événements comme ça, avec des filles dans les arénas, ça va permettre de faire grandir le sport. » — Une citation de Ann-Renée Desbiens, gardienne de but de l'équipe canadienne

De rencontrer les jeunes dans un aréna rempli, tu vois les yeux qui brillent quand ils nous regardent, et on réalise pourquoi on fait des sacrifices, a ajouté Marie-Philip Poulin. Quand on peut partager une médaille comme ça, c’est inspirant. Ça nous fait plaisir d’être là.

C’est un honneur d’être ici, dans le Centre 21.02 que Danièle Sauvageau a mis sur pied, c’est un accomplissement en soi, a poursuivi Mélodie Daoust. On veut être capables de donner à la prochaine génération, ce qu’on a rêvé d’avoir depuis tant d’années.

Rappelons que le Centre 21.02 de Verdun est le seul centre de haute performance de hockey, reconnu par les autorités compétentes, soit Hockey Québec membre de Hockey Canada.

(Avec les informations de Christine Roger)

