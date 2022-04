Le Canada perd quelques plumes au classement avant le tirage du Mondial

On fait aussi de l’information en format collation.

Les Canadiens poursuivent tout de même leur ascension après avoir obtenu leur place pour la phase finale du Mondial pour la première fois depuis celui au Mexique en 1986.

Le Canada (8-2-4) a terminé au 1er rang du classement de la CONCACAF grâce à un gain de 4-0 contre la Jamaïque au BMO Field de Toronto dimanche. Cette victoire s'est insérée entre deux revers de 1-0, contre le Costa Rica et le Panama. Ce sont ces défaites qui l'ont fait reculer de sa 33e place historique,

Les Canadiens se trouvent entre le Cameroun et l'Écosse. Ils connaîtront leurs adversaires pour la phase de groupes de la Coupe du monde, vendredi, après le tirage au sort.

Le Canada se trouvera dans le quatrième bocal, en compagnie du Cameroun (37e), de l'Équateur (46e), de l'Arabie saoudite (49e) et du Ghana (60e).

Les trois autres places de ce groupe seront complétées par les gagnants des deux barrages intercontinentaux. L'Australie, les Émirats arabes unis et le Pérou se disputent le premier. La Nouvelle-Zélande et le Costa Rica se feront face dans le deuxième. La dernière place du groupe ira au pays qui terminera premier entre l'Ukraine, l'Écosse et le pays de Galles.

Constante progression

L'équipe canadienne n'a pas cessé de progresser depuis que John Herdman en a pris les commandes en janvier 2018. Elle occupait alors le 94e rang et était la 10e nation de la confédération continentale.

Le Canada était alors logé entre le Gabon et les îles Féroé et derrière le Mexique, les États-Unis, le Costa Rica, la Jamaïque, le Panama, Haïti, le Honduras, Curaçao et Trinité-et-Tobago au classement de la CONCACAF.

En mars 2021, au moment d'amorcer la première de trois vagues de qualifications en vue du Mondial, l'unifolié pointait au 73e rang. En décembre dernier, la FIFA a nommé le Canada, alors 40e, nation la plus améliorée de 2021.

Dans les classements publiés cette semaine, le Brésil a devancé la Belgique pour reprendre le premier rang. La France, l'Argentine et l'Angleterre complètent le top 5. Le top 10 comprend aussi l'Italie, l'Espagne, le Portugal, le Mexique et les Pays-Bas.

Le Costa Rica, qui a battu le Canada, le Salvador et les États-Unis dans la dernière ligne droite des qualifications, a grimpé de 11 rangs jusqu'en 31e place. Ils occupent le 3e rang de la CONCACAF derrière le Mexique (en hausse de trois rangs) et les États-Unis (15es, en baisse de deux).