Joshua Roy : rattraper son retard

Certains diraient peut-être qu’il rattrape son retard en fait.

Choix de premier tour au repêchage de la LHJMQ en 2019, Roy a glissé au cinquième tour (150e rang) deux ans plus tard quand le CH l’a sélectionné l’été dernier.

Ce vote de confiance est une façon de rétablir sa stature, disons.

D’habitude, ce sont les gars de première et deuxième ronde qui signent à ce temps de l’année. Je suis heureux et content que le Canadien me fasse confiance , a expliqué le jeune homme en conférence de presse, jeudi, à Sherbrooke.

C’est le fun de voir qu’ils font des moves pour me prouver qu’ils m’aiment , a-t-il ajouté.

« Je voulais prouver que j’aurais pu sortir plus tôt [au repêchage de la LNH]. C’est ce que je fais. » — Une citation de Joshua Roy

Roy connaît une saison de rêve, autant sur le plan personnel que collectif. L’ailier trône au sommet des marqueurs de la LHJMQ, à égalité avec William Dufour, de deux ans son aîné, grâce à un total de 94 points en 51 matchs.

Mercredi, il a inscrit un but et une passe quelques heures après la grande annonce pour guider le Phoenix de Sherbrooke à une victoire de 4-1. Son équipe occupe également le sommet de la Division ouest de la ligue. Les aspirations sont élevées à tous les chapitres.

Il demeure qu’en dépit de sa saison impressionnante, à seulement 18 ans faut-il le rappeler, le Tricolore vient de lui envoyer un message fort.

D’abord l’administration qui l’a repêché a quitté la ville dans le tumulte cette année. Toutes les têtes dirigeantes, à l’exception de Martin Lapointe et de John Sedgwick, sont tombées les unes après les autres. Un changement de règne n’est pas toujours une bonne nouvelle pour les choix des décideurs déchus.

Dans le contexte, Joshua Roy s’est dit un peu étonné d’avoir obtenu cette entente.

Tout ce que j’avais fait avant, Kent Hughes et Jeff Gorton ne l’avaient peut-être pas vu. J’étais quand même surpris , a-t-il admis.

Ensuite, Montréal passe le balai actuellement dans sa structure salariale encombrée et poussiéreuse. L’équipe s’est libérée de quelques ententes, mais celles-ci étaient particulièrement attrayantes pour les autres formations. Le ménage est donc loin d’être terminé, il reste des boulets financiers, et le fait que la direction choisisse d’accorder un 47e contrat professionnel (sur un maximum de 50) dans ce contexte, à un joueur de 18 ans, est éloquent.

Quarante contrats de recrue ont été donnés aux joueurs repêchés en 2021, selon le site spécialisé CapFriendly. Parmi eux, seulement trois concernent des joueurs choisis à partir du cinquième tour, dont Roy. Ça aussi, c’est flatteur.

Amélioration flagrante

Ce n’est donc que le début pour celui qui a fait beaucoup de chemin depuis un an.

Il ne traînait pas la meilleure réputation quand il est passé des Sea Dogs de Saint-Jean au Phoenix l’année dernière. Son ancienne équipe non plus, remarquez.

Au camp du Canadien en septembre, où il avait laissé une belle carte de visite, il avait avoué avoir perdu beaucoup de poids durant l’été et avoir particulièrement travaillé sur sa forme physique.

À son arrivée à Sherbrooke, il avait lui-même admis avoir eu de la difficulté à suivre la parade dans les entraînements, malgré ses 13 buts en 20 matchs pour conclure la saison.

« J’ai vraiment réalisé beaucoup de choses. Premièrement, qu’il y a beaucoup d’autres bons joueurs dans le monde. Et si je voulais jouer au hockey plus tard, il fallait que je travaille encore plus fort. Je n’appelle pas ça des sacrifices. C’est ça que je veux faire plus tard, c’est juste de la routine pour moi. » — Une citation de Joshua Roy

Son entraîneur, Stéphane Julien, a vanté son ardeur et sa détermination.

Josh a commencé au jour 1 avec un historique derrière lui. Il voulait changer d’air. La journée où il a mis les pieds au Palais des Sports, on lui a donné un plan et il a réalisé ce qu’il pouvait accomplir. Il savait quel potentiel il avait, mais le crédit lui revient pour le travail qu’il a fait. Ce n’est pas le premier joueur qui demande au coach ce qu’il peut faire pour être meilleur, mais lui l’a fait. On l’a vu régulièrement l’été dernier et il est arrivé au camp en forme olympique. Il a bien fait au camp du Canadien aussi. Je pense que ça l’a motivé encore plus , a expliqué Julien.

L’entraîneur a aussi tenu à souligner son amélioration dans ses replis défensifs et dans son jeu dans son territoire .

Quand il est arrivé, il semblait un peu perdu. Il a été très attentif. En possession de rondelle, il génère beaucoup offensivement, c’est rare qu’il fait un mauvais jeu. Dans sa zone, il a beaucoup amélioré ça. Il est capable de patiner avec la rondelle et de bien lire le jeu. S’il a de quoi à travailler, c’est vraiment son patin. Mais il a du temps et ce n’est pas en claquant des doigts que ça se fait , a insisté Julien.

D’ici là, il reste 15 matchs à Roy et au Phoenix pour consolider leur place au sommet de l’Ouest de la LHJMQ. Ils jouissent déjà d’une avance de neuf points sur les Olympiques de Gatineau, plus proches poursuivants.

Il n’y a qu’une visée possible pour Sherbrooke cette saison : le titre provincial. Surtout après la déception d’il y a deux ans, lorsque l’équipe était possiblement la plus dominante au pays avant que la pandémie mette un terme à son épopée.

C’est la prochaine étape pour Joshua Roy. Et ce n’est pas son nouveau statut qui va l’empêcher de dormir.

Ce n’est pas quelque chose qui me stresse, je fais mes petites affaires , a-t-il assuré.

C’est un gars qui est capable de prendre la pression , a renchéri Stéphane Julien.

Pour un Québécois au fort potentiel offensif qui appartient au Canadien, ça tombe plutôt bien. Ça risque de lui être utile.