Connor McDavid atteint le plateau des 100 points

Connor McDavid et Leon Draisaitl ont marqué en temps réglementaire et lors des tirs de barrage pour mener les Oilers à une victoire de 4-3 contre les Kings de Los Angeles, mercredi, à Edmonton.

McDavid a aussi amassé une aide pour atteindre le plateau des 100 points cette saison. Draisaitl en totalise 97. Cody Ceci a aussi touché la cible pour les Oilers (38-25-5).

Ils ont remporté un deuxième match de suite et se sont approchés à un point des Kings et du second rang de la Division pacifique.

Mikko Koskinen a réalisé 38 arrêts pour la formation albertaine, qui a gagné ses huit dernières rencontres à domicile.

Alexander Edler, Quinton Byfield et Carl Grundstrom ont sonné la charge pour les Kings (36-23-10), qui ont perdu trois de leurs quatre derniers matchs. Jonathan Quick a stoppé 30 tirs dans la défaite.

Les Blues font mal aux Canucks

Ryan O'Reilly a récolté un but et une aide et les Blues de St. Louis ont réduit au minimum les minces chances des Canucks de participer aux séries éliminatoires avec un gain de 4-3.

Nick Leddy, Robert Thomas et Nathan Walker ont aussi fait mouche pour les Blues (37-20-9). David Perron a ajouté deux mentions d'aides.

Elias Pettersson a marqué deux fois pour les Canucks (32-28-9), qui disputaient un cinquième match en huit jours. Alex Chiasson a aussi fait bouger les cordages pour les locaux. Les 22 arrêts de Ville Husso lui ont permis d'enregistrer une 18e victoire cette saison.

Les Blues ont également vaincu les Canucks lundi, balayant du même coup la série de trois matchs entre les deux formations cette saison.

Avec 13 matchs à disputer à la saison, les Canucks accusent 10 points de retard sur les Blues qui font partie des deux équipes repêchées de l'Association de l'Ouest.