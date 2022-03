Une victoire sépare Daniil Medvedev du trône mondial

S'il atteint le carré d'as du tournoi floridien, ce qu'il n'a encore jamais fait, Medvedev récupérera le 1er rang de l'ATP, qu'il avait occupé deux semaines avant de le rétrocéder, le 21 mars, au Serbe Novak Djokovic.

L'adversaire de Medvedev en quarts de finale, le Polonais Hubert Hurkacz, tenant du titre à Miami et gagnant 7-6 (7/3) et 6-2 contre le Sud-Africain Lloyd Harris, aura du souci à se faire.

Même s'il trouve la surface trop lente, le vainqueur à Flushing Meadows et finaliste à Melbourne a effectué une démonstration de force pour éliminer l'Américain Jenson Brooksby 7-5 et 6-1.

La première tête de série a bien semblé se faire surprendre en lever de rideau, perdant immédiatement sa mise en jeu, mais s'est reprise avec panache.

Au début, je ne trouvais pas de solution. Puis, il y a eu le moment crucial où il n'a pas su concrétiser sa balle de double bris. Je l'ai ainsi obligé à servir pour la manche, et il s'est crispé. Ensuite, j'ai mieux joué, tandis que son niveau a baissé , a expliqué Medvedev.

En retard 3-5 dans la manche initiale, il a aligné sept jeux consécutifs pour décrocher l'engagement et s'échapper 3-0 dans le suivant.

Totalement dépassé, Brooksby a stoppé l'hémorragie pour revenir à 3-1, avant de laisser aller les trois derniers jeux de la rencontre pour finalement s'incliner en 1 h 19 min.

Zverev poursuit également sa route

L'Allemand Alexander Zverev (no 2) a pour sa part écarté de son chemin l'Australien Thanasi Kokkinakis, issu des qualifications, en deux manches identiques de 6-4 au cours d'un autre match du quatrième tour à Miami.

Je voulais abréger les échanges. Je retournais bien sa seconde balle, donc je n'ai pas cessé de lui mettre de la pression et d'être agressif , a mentionné Zverev.

Finaliste lors de l'édition 2018, Zverev a par la suite été éliminé dès son entrée en lice en 2019 et en 2021. Le tournoi de 2020 avait été annulé à cause de la crise sanitaire causée par la COVID-19.

Il a rendez-vous en quarts de finale avec le Norvégien Casper Ruud (no 6), qui a vaincu le Britannique Cameron Norrie (no 10) par un score de 6-3 et 6-4.

Si Kokkinakis a été éteint par la solidité de Zverev, son compatriote Nick Kyrgios, qui a profité d'une invitation des organisateurs, a une nouvelle fois perdu ses nerfs pour faciliter la tâche de l'Italien Jannik Sinner (no 9), qui s'est imposé 7-6 (7/3) et 6-1.

Les deux hommes auraient déjà dû s'affronter en huitièmes de finale au Masters 1000 d'Indian Wells, mais Sinner, frappé par la maladie, avait été contraint de déclarer forfait. Cette fois, il était bien présent et ne s'est pas laissé déconcentrer par les frasques de Kyrgios.

Ça n'a pas été facile mentalement, mais j'ai fait du bon boulot , a indiqué le vainqueur.

L'Australien a réagi avec véhémence à l'endroit de l'arbitre, jusqu'à recevoir un point de pénalité durant le bris d'égalité de l'acte initial, donnant trois balles de manche à Sinner, qui en a eu besoin d'une seule.

Au changement de côté qui a suivi la perte de l'engagement, Kyrgios s'en est de nouveau pris verbalement à l'arbitre, avant de fracasser sa raquette sur son sac, puis au sol. Il a alors reçu un jeu de pénalité, offrant ainsi d'entrée le bris à Sinner.

L'Italien affrontera prochainement l'Argentin Francisco Cerundolo, bourreau de l'Américain Frances Tiafoe 6-7 (2/7), 7-6 (7/3) et 6-2, pour une place en demi-finales.

En double, le Canadien Denis Shapovalov et l'Indien Rohan Bopanna n'ont pas fait le poids contre le Néerlandais Wesley Koolhof et le Britannique Neal Skupski (no 6), qui ont aisément gagné 6-2 et 6-1 en quarts de finale.

Autres résultats en huitièmes de finale : Carlos Alcaraz (ESP/no 14) bat Stefanos Tsitsipas (GRE/no 3) 7-5, 6-3

bat 7-5, 6-3 Miomir Kecmanovic (SRB) bat Taylor Fritz (USA/no 11) 3-6, 6-1, 6-4

Osaka dans le carré d'as

La Japonaise Naomi Osaka s'est imposée sans difficulté face à l'Américaine Danielle Collins (no 9), visiblement pas tout à fait remise d'une blessure au cou et d'une infection virale, pour filer vers les demi-finales.

Osaka n'a toujours pas perdu la moindre manche en quatre matchs sur les courts de Miami. Elle a également profité d'une victoire par forfait durant son parcours floridien.

La joueuse nippone rencontrera la Suisse Bencic (no 22), qui a quant à elle défait l'Australienne Daria Saville 6-2 et 6-1 dans un autre duel des quarts de finale.