La dure réalité des patineurs artistiques russes

Éclaboussé par de nombreux scandales de dopage, le monde du patinage artistique russe doit maintenant composer avec la guerre en Ukraine. La Québécoise Martine Dagenais, entraîneuse à Moscou, témoigne de cette situation qui devient de plus en plus difficile à vivre.

Lorsqu’il est question de l’invasion de l’Ukraine, la Québécoise qui réside en Russie depuis plus de 12 ans pèse ses mots. La tension est palpable.

Il y a beaucoup de divergence d’opinions. Ça peut évidemment créer des conflits, même dans les familles , se contente-t-elle de dire.

Si elle n’est pas inquiète pour la sécurité de sa famille pour le moment, le déclenchement de cette guerre a immédiatement eu des conséquences sur son quotidien. Sa façon de vivre a changé du jour au lendemain.

Ç’a une répercussion sur l’approvisionnement. On a déjà un manque sur certains produits. Il n’y avait plus de sucre à un certain moment. Il y a beaucoup de produits qui ont triplé de prix. Faire un changement d’huile pour la voiture, c’est rendu extrêmement cher , raconte-t-elle.

Ses parents lui téléphonent chaque jour et espèrent son retour au Québec. Elle sait qu’elle aura toujours cette porte de sortie, mais pour l'instant, il n’est pas question de rentrer.

Mes enfants sont à l’école. Et je l’aime mon travail ici. Je ne veux pas laisser mon mari tout seul non plus. Tant que c’est sécuritaire, je ne veux pas partir , assure-t-elle.

Cette guerre aura aussi eu des conséquences sur l’école de patinage artistique qu’elle a fondée en compagnie de son mari, le patineur russe Alexander Volkov. Le couple a perdu de nombreux élèves qui ont une double citoyenneté et qui ont donc choisi de quitter le pays puisqu'ils avaient peur pour leur sécurité.

Martine Dagenais travaille notamment avec Artem Kovalev, un patineur de 18 ans parmi les espoirs les plus prometteurs du pays. La guerre est cependant venue contrecarrer le plan qui avait été établi.

C’était son année pour faire les mondiaux juniors. Il y allait et la guerre a été déclenchée. Malheureusement, il ne peut pas y aller. Et c’est triste parce qu’il est de très haut calibre, il fait tous ses quadruples. Il aurait pu être dans les trois premiers là-bas.

À 18 ans, il comprend tout ce qui se passe et ça le rend nerveux, confie-t-elle. On ne sait pas si les Russes seront acceptés aux grands prix l’année prochaine. Ici, les jeunes garçons sont obligés de faire le service militaire pendant un an, à moins que tu fasses partie de l’équipe nationale. Mais Artem devait faire le saut avec l’équipe nationale en allant aux mondiaux juniors. Nous sommes donc en attente pour savoir ce qu’on lui permettra de faire ou pas.

Il est devenu particulièrement difficile de garder les athlètes motivés. Les athlètes russes sont rongés par l’incertitude. Que va-t-il arriver? Combien de temps durera la guerre? Seront-ils admis aux prochains Jeux olympiques?

C’est dur et c’est frustrant parce que ces athlètes n’ont rien à voir là-dedans, soutient Martine Dagenais. Ils ont travaillé toute leur vie pour ces moments. Et là, ils se retrouvent à se demander si ça vaut la peine ou non de continuer.

C’est comme si toute la Russie était dopée

Cette guerre, c’est la goutte qui fait déborder le vase pour bien des patineurs russes.

Le pays a encore une fois été plongé au centre d’une controverse lors des derniers Jeux olympiques de Pékin quand Kamila Valieva a reçu un résultat positif à un test antidopage subi à la fin décembre. L’histoire de la patineuse artistique du ROC aura fait le tour de la planète.

Évidemment, à Moscou, ç’a été l’onde de choc. Mais Martine Dagenais était loin d’être surprise.

Les élèves d’Eteri (Tutberizde), ils ne peuvent pas être naturellement forts comme ça, affirme-t-elle. Ça ne se peut quasiment pas. C’est irréel. Je sais que certains sont propres, alors c’est pour ça que c’est dur de dire qu’ils sont tous dans le dopage…

Ça nous choque parce que ça met une mauvaise image sur tous les Russes. Une fille est prise pour dopage, c’est comme si toute la Russie était dopée. Je trouve ça dommage parce que nous ne sommes pas bien vus , ajoute-t-elle.

Une nouvelle représentante canadienne?

La fille de Martine Dagenais, Alexa, fait partie de ces athlètes pourtant talentueux, mais qui n'ont aucune chance d'un jour faire partie de l'équipe nationale russe. Heureusement pour elle, elle détient aussi la citoyenneté canadienne.

Elle a 13 ans, alors elle est trop jeune pour être dans les grands prix cette année, mais ce sera l’année prochaine. J’ai déjà parlé avec Manon Perron et la fédération de patinage artistique. On est dans le processus en ce moment de faire la libération de la Russie pour qu’elle puisse représenter le Canada.

Je lui souhaite qu’elle ait la chance de visiter le monde et de faire des compétitions de haut niveau. C’est certain que je suis très fière , conclut-elle.

Il y a une quinzaine d’années, Martine Dagenais mettait un terme à sa carrière après avoir fait partie de l’équipe canadienne de patinage artistique. Et aujourd’hui, sa fille Alexa risque fort bien de reprendre le flambeau.