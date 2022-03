Le Canada peut être une « puissance du football mondial », selon John Herdman

Les Rouges ont validé leur billet pour le Qatar dimanche dernier avec une victoire sans appel contre les Jamaïcains, mais c’est bien mercredi soir, au Panama, qu’ils mettront un terme à leur campagne déjà couronnée de succès. Et ce n’est que le début de l’aventure, a assuré le sélectionneur John Herdman, du haut de ses 12 heures de sommeil depuis ce moment historique pour le soccer canadien.

D’une part, les prochains tours d’horloge donneront au Canada une meilleure idée des scénarios qui l’attendent vendredi, au tirage des groupes pour le Mondial de 2022. Des matchs cruciaux pour le classement mondial sont joués mardi et mercredi et pourraient propulser le Canada du quatrième au troisième chapeau.

D'autre part, souligne Herdman, les Canadiens cherchent réellement à raffiner leur identité sur la scène mondiale. Et pour « trouver le nouveau Canada », il faut terminer au 1er rang de la CONCACAF.

« Nous avons donné une journée de célébration aux joueurs, mais les entraîneurs sont de retour au boulot depuis 6 h 30 hier matin, a affirmé Herdman. Nous visionnons des images, nous préparons notre stratégie de changements, nous faisons en sorte de nous procurer les bonnes informations pour bien jouer au Panama. C’est une évidence pour nous : nous devons terminer les qualifications en force. Quand nous avons commencé, nous avons dit que nous allions nous qualifier, mais ce n’était qu’un de nos objectifs. »

Herdman est allé plus loin encore. Cette identité, elle peut carrément être celle d’une puissance du football mondial .

Comment y arriver? Herdman a cité l’exemple du Japon, qu’il a visité pour comprendre les répercussions de la Coupe du monde de 2002, organisée de pair avec la Corée du Sud. Le pays, a-t-il raconté, a pu investir dans la structure technique de développement et dans son championnat professionnel. Des occasions se sont présentées sur le plan commercial, et de nouveaux talents se sont révélés.

Les Japonais se sont qualifiés pour le Mondial de 1998 avant leur tournoi à domicile. Ils n’ont pas raté une Coupe du monde depuis.

C’est le genre de scénario que souhaite Herdman pour le Canada.

« Nous avons une génération de talents qui est là pour les 10 prochaines années, c’est la beauté de la chose, a rappelé Herdman. Regardez le Honduras, par exemple : sa belle génération s’est qualifiée, mais quatre ans plus tard, ces gars-là avaient 36 ans et c’était terminé. Ici, c’est la tempête parfaite : les dirigeants, un personnel qui comprend la haute performance et qui est monté sur des podiums, une génération de talents et les deux Coupes du monde. Nous sommes prêts. On ne peut pas se tromper. »

Herdman saura donc vendredi quelles équipes le Canada affrontera, mais l’objectif semble déjà clair : les Rouges veulent sortir de leur groupe au Qatar.

Selon les calculs du sélectionneur, une équipe qui espère accéder au tour éliminatoire d’un Mondial doit compter sur au moins six joueurs qui appartiennent à un des cinq meilleurs clubs des cinq meilleurs championnats du monde. Six Alphonso Davies qui jouent dans un Bayern Munich, par exemple.

Herdman s’explique d’ailleurs bien mal l’écart entre le nombre d’Américains dont le club se qualifie pour la Ligue des champions de l’UEFA et le nombre de Canadiens dans la même situation. Il croit que ses athlètes sont prêts à passer à ce niveau supérieur.

« J’espère voir des gens comme Alistair Johnston et Kamal Miller franchir cette étape des grands championnats européens, a soutenu Herdman. Quand tu es la sélection no 1 de la CONCACAF – et c’est ce que nous visons [au Panama] – et que tu vois ces garçons américains dans des clubs de la Ligue des champions, tu te demandes pourquoi nos Canadiens sont encore dans la MLS. C’est une question de temps maintenant. »

Que les supporteurs du CF Montréal se le tiennent pour dit.