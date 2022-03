Gabriel Gervais veut que le CF Montréal retrouve sa pertinence

Et il reconnaît que, parmi ses priorités dans son nouveau rôle, il se penchera notamment sur le nom et le logo de l'équipe, qui ont suscité la polémique depuis le passage de l'Impact au CF Montréal.

Gervais, qui a avoué que ce sujet est un dossier délicat, a promis de travailler très fort pour que le club retrouve sa place et sa pertinence dans la communauté.

Quand j'ai appris la nouvelle [du changement de nom et du logo], ça m'a frappé. Je ne comprenais pas et je vous dirais que ç'a été dans la façon que ç'a été communiqué , a-t-il déclaré.

« La façon dont le nom a été changé de l'Impact vers le CF Montréal, c'était dans une vision de mettre la ville, la communauté, au centre de l'équipe. Je le comprends parfaitement. Et d'utiliser une appellation, une nomenclature plus internationale, globale du soccer, moi je suis correct avec ça. Donc, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que le nom CF Montréal est là pour de bon. »

Pour ce faire, il s'est dit ouvert à l'idée de ramener plusieurs éléments de l'histoire de l'équipe.

L'ancien défenseur de l'Impact, âgé de 45 ans, s'est aussi dit confiant en son bagage d'expérience pour faire du CF un club reconnu et apprécié à Montréal, dans la province et partout au Canada ainsi qu'à l'international.

Dans l'immédiat, il entend se familiariser avec l'organisation. Il a déjà tenu deux rencontres, l'une avec les employés, l'autre avec l'équipe technique et les joueurs.

« Nous étions à la recherche d'une personne qui incarne les valeurs de ma famille et celles de cette organisation. Un leader mobilisateur qui possède les compétences opérationnelles et stratégiques pour gérer une organisation comme le CF Montréal. Nous voulions aussi une personne qui connaît et comprend bien le soccer, la gestion d'entreprise et le Québec Inc. Gabriel répond à tous ces critères. »