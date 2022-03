Portés par un Siakam magistral, les Raptors gagnent en prolongation contre Boston

Siakam a inscrit au moins 40 points pour la quatrième fois de sa carrière, aidant les Raptors à mériter un troisième gain d'affilée.

Le Camerounais a aussi fourni 13 rebonds, 3 vols et 2 blocs.

En prolongation, Toronto (43-32) perdait 110-109 lorsque Siakam a signé un panier du bout des doigts, mettant à profit son agilité.

Il a fait un bloc et ajouté un panier, avant que Boston réduise l'écart avec des lancers francs de Grant Williams.

Derrick White de l'adversaire n'a pas converti une percée; Thaddeus Young a saisi un rebond crucial, puis Gary Trent y est allé de lancers francs pour le compte final – concrétisé après que Marcus Smart et Williams ont chacun raté un tir qui aurait créé l'impasse.

OG Anunoby (14), Fred VanVleet (14), Trent (12), Young (12) et Scottie Barnes (10) sont les autres joueurs des Raptors qui ont atteint les deux chiffres pour les points.

Young a disputé 28 minutes, un sommet depuis que les Raptors l'ont acquis des Spurs, à la mi-février.

Physiquement, ça va. [Quelques petits traitements] et ça va aller , a dit avec le sourire l'athlète grand et costaud âgé de 33 ans, qui devient un très bel ajout au groupe torontois. Je prends un bon rythme, je redeviens moi-même. Je veux continuer de la même façon jusqu'en séries.

« Je suis de plus en plus à l'aise avec nos systèmes, et les gars m'aident beaucoup. Je m'assure de donner le maximum d'efforts chaque fois et ça fonctionne. »