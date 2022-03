Le propriétaire des Sénateurs Eugene Melnyk rend l’âme

Dans un communiqué publié conjointement avec la famille, l'organisation ottavienne a précisé que l'homme de 62 ans était décédé le 28 mars d'une longue maladie.

En 2015, il avait subi avec succès une greffe du foie, grâce à un donneur anonyme. Une campagne publique avait été menée par l'équipe à l'époque dans l'espoir de trouver un donneur.

L'homme natif de Toronto était propriétaire des Sénateurs depuis 2003, alors qu'il avait acheté le club pour 92 millions de dollars.

En 2003, Eugene Melnyk est devenu propriétaire des Sénateurs d'Ottawa et du Centre Corel, aujourd'hui devenu le Centre Canadian Tire. Photo : Reuters / Jim Young

Le capitaine des Sénateurs, Brady Tkachuk, lui a rapidement rendu hommage sur Twitter. M. Melnyk a offert, à moi, à mes coéquipiers et à plusieurs joueurs des Sénateurs qui ont porté l’uniforme avant nous, la chance de vivre notre rêve. La communauté ottavienne va souffrir de sa perte. Mes condoléances à sa famille.

Il laisse dans le deuil sa conjointe Sharilyne et ses filles Anna et Olivia.

Gary Bettman, le commissaire de la Ligue nationale de hockey (LNH), a lui aussi offert ses condoléances aux proches d'Eugene Melynk. Au nom de toute la LNH, je tiens à exprimer mes condoléances aux filles d’Eugene, Anna et Olivia, à toute sa famille et à tous ceux qui ont profité de sa générosité.

« Les mots ''passion'' et ''dévouement'' définissent bien cet homme. M. Melnyk était un passionné de hockey et de son équipe, et avait la volonté d'améliorer la vie de ceux dans le besoin. » — Une citation de Gary Bettman

Que ce soit avec les autres gouverneurs, à l'aréna avec ses Sénateurs qu'il aimait tant, ou encore dans sa communauté avec son travail philanthropique, il se souciait profondément du sport, de son équipe et du mieux-être de sa communauté.

Eugene Melnyk (à droite) en compagnie du commissaire de la LNH, Gary Bettman Photo : Reuters / Chris Wattie

Le commissaire a aussi souligné son travail caritatif auprès des enfants défavorisés et, plus récemment, son soutien au peuple ukrainien.

Le 2 mars dernier, quelques jours après l'invasion de l'Ukraine, Melnyk avait partagé un message dénonçant l'action militaire russe. Lui-même fils de parents ukrainiens, il avait dévoilé une liste d'actions que son organisation allait entreprendre en soutien au pays.

L’hymne national ukrainien est ainsi joué avant tous les matchs à domicile des Sénateurs d’Ottawa, en plus des hymnes canadien et américain, pour le restant de la saison de hockey 2021-2022.

Des dons à différentes organisations, qui fournissent aide humanitaire et médicale, ont également été financés à partir de tirages moitié-moitié organisés pendant les matchs des Sénateurs.

Le drapeau ukrainien a flotté pendant les matchs des Sénateurs d'Ottawa. Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Eugene Melnyk a aussi mis le Centre Canadian Tire à la disposition de la communauté ukrainienne d’Ottawa afin d’éventuellement y recueillir des dons.

L'agression non provoquée et le carnage qui se déroulent actuellement, la destruction humaine, économique et sociale inutile d'un pays souverain sont indescriptibles et inacceptables dans un monde civilisé. Et tandis que les images de l'Ukraine montrent le courage et la résilience [de ce pays], elles témoignent aussi d’un appel à l'aide , avait-il indiqué dans sa lettre.

Sous son règne, les Sénateurs ont atteint deux fois la finale de l'Association de l'Est, en 2007 et en 2017. L'équipe était à trois victoires de remporter la Coupe Stanley, en 2007, mais elle s'est inclinée face aux Ducks d'Anaheim en cinq matchs.

Eugene Melnyk possédait aussi les Senators de Belleville, le club-école des Sénateurs d'Ottawa dans la Ligue américaine de hockey.

Il avait comme projet de construire un nouvel amphithéâtre dans la région d'Ottawa d'ici quelques années. Il a piloté pendant plusieurs années un déménagement dans le secteur des plaines LeBreton, qui a finalement échoué.