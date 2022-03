La sécurité et le respect à l’ordre du jour à la rencontre de la LNH

Sheldon Kennedy n'aurait jamais imaginé un moment de ce genre il y a deux décennies. Aussi récemment qu'en 2018, Kim Davis ne l'anticipait pas non plus.

Cette rencontre s'inscrivait dans la volonté de la ligue de continuer de mettre en avant les questions de sécurité, d'inclusion et de respect.

Ce que j'ai appris au fil des ans, c'est que, si nous allons étape par étape en essayant constamment de faire la bonne chose, il y aura de bons résultats , a dit Kennedy.

Les conversations ont été incroyablement riches , a ajouté Davis, vice-présidente directrice de la ligue chargée de l'impact social, des initiatives de croissance et des affaires législatives.

Sheldon Kennedy Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Kennedy, qui a disputé 310 matchs dans la Ligue nationale de hockey (LNH), a été la voix de victimes après avoir été agressé sexuellement par son entraîneur de l'époque, Graham James, alors qu'il jouait dans le hockey junior.

L'organisation Respect Group de l'homme de 52 ans a annoncé un partenariat avec la ligue lors de la réunion des gouverneurs de la ligue en décembre.

Kennedy a dit que les changements hors glace doivent continuer, dans un contexte où le hockey a dû composer avec le racisme et le scandale des abus sexuels chez les Blackhawks, ces derniers temps.

Souvent, l'un des catalyseurs du changement, c'est lorsque des incidents se produisent, a déclaré Kennedy. Vous pouvez vous mettre la tête dans le sable ou reconnaître que vous devez faire mieux à ce chapitre.

Le directeur général des Maple Leafs, Kyle Dubas, son homologue des Jets, Kevin Cheveldayoff, et Jim Nill des Stars, qui forment un comité sur l'inclusion, ont tous pris la parole dans le cadre d'une table ronde animée par Davis.

C'était une excellente étape [d'avoir] une conversation tous ensemble, a dit Dubas. Kim et Sheldon étaient exceptionnels, mais que Kevin Cheveldayoff et Jim Nill, des personnes évoluant dans le hockey depuis très longtemps, partagent et soient très [ouverts] à propos de leurs expériences, c'était formidable.

Cheveldayoff était membre du personnel des Hawks lorsque les allégations d'abus de l'ancien joueur Kyle Beach ont été portées à l'attention de la direction. Peu avait alors été fait.

Ce qui est important, c'est que ça devienne imbriqué, a dit Davis. Ce qui signifie que nous voulons bien faire les choses.

Kennedy a dit que les joueurs d'aujourd'hui et de demain doivent être prêts pour des conversations au sujet de dossiers qui peuvent déranger.

Le directeur général du Canadien de Montréal, Kent Hughes, s'est dit impressionné par ce qui a été partagé lundi.

Mes enfants et les jeunes d'aujourd'hui ont la chance de grandir dans un environnement plus compréhensif , a t-il mentionné.

« Nous avons également appris, d'erreurs commises de façon publique, que les conséquences sont assez importantes. » — Une citation de Kent Hughes, directeur général du Canadien de Montréal

Nous ne nous contentons pas de balayer [les erreurs] sous le tapis. Il y a un plus grand sens des responsabilités visant à créer un [meilleur] environnement , a-t-il ajouté.

Kennedy a été encouragé par la teneur des discussions et les réactions dans la salle.