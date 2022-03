L’après-carrière discrète de Louis-Philippe Ladouceur

SAN ANTONIO – Il a joué 16 ans dans la NFL avec les Cowboys de Dallas, l’une des équipes les plus médiatisées de la planète sportive. Ironiquement, Louis-Philippe Ladouceur occupait la position de spécialiste des longues remises, un boulot dans lequel il est préférable qu’on vous remarque le moins possible.

Le jeune retraité n’a jamais cherché les projecteurs au cours de sa carrière de joueur. Il n’allait certainement pas changer à la retraite.

De passage au Texas, Radio-Canada Sports a proposé à Ladouceur une entrevue pour un reportage télévisé chez lui à Aledo, en banlieue de Forth Worth, à l’ouest de Dallas, pour témoigner de sa nouvelle vie de retraité du football professionnel.

Il a poliment décliné notre invitation.

Je n’aime pas vraiment parler de moi et je n’ai pas nécessairement envie de me faire filmer dans mon environnement de vie avec ma famille , a essentiellement répondu le Texan d’adoption, avant de proposer de poursuivre la discussion au téléphone.

Si, en mars 2021, lors d’une conversation avec notre collègue Martin Leclerc, Ladouceur avait gardé une petite porte ouverte pour une 17e saison dans la NFL avec une autre équipe, il admet aujourd’hui ne pas du tout s’ennuyer du football.

« Rien ne me manque. J’ai joué au football pendant 26 ans, et c’était le temps de passer à autre chose. J’ai des enfants assez jeunes [une fille de 9 ans et un garçon de 7 ans] et j’apprécie beaucoup le temps que je passe avec eux. C’est extraordinaire de pouvoir faire ça. Ça me permet aussi de donner un petit répit à ma femme, qui en faisait beaucoup pendant que je jouais. Là, c’est à mon tour de faire les travaux à la maison. » — Une citation de Louis-Philippe Ladouceur, ancien joueur des Cowboys de Dallas

Dès qu’il a rencontré son épouse, Ladouceur a su que son après-carrière se passerait au Texas. La belle-famille, qui œuvre dans le développement immobilier, habite dans le coin. Ladouceur aussi a commencé à travailler dans le domaine. Il fait ses propres affaires, mais profite évidemment de l'expertise des membres de sa belle-famille.

Il vit à la campagne, sur un grand terrain, dans un anonymat presque complet. Bien sûr, il est invité à des événements en tant qu’ancien joueur professionnel, mais on ne se bouscule pas pour l’arrêter dans la rue.

Et les Cowboys dans tout ça? Ladouceur a disputé 253 matchs de suite avec l’équipe, un record pour cette concession.

S’il communique encore avec ses coéquipiers, surtout pour envoyer des niaiseries par textos, il n’a plus vraiment de lien avec son ancienne équipe.

Louis-Philippe Ladouceur Photo : Getty Images / Ronald Martinez

J’ai pas mal décroché du football, même si c’est impossible de nier l’existence du football au Texas tellement c’est gros ici, explique-t-il. Je regarde un peu les matchs le soir avec mon fils de sept ans. On regarde un quart, puis je l’envoie se coucher. Il aime me poser des questions pour comprendre ce qui se passe. C’est vraiment agréable de voir mon fils s’intéresser à ce que j’ai fait de ma vie.

Ladouceur est aussi entraîneur adjoint de l’équipe de touch-football de fiston.

C’est vraiment agréable de montrer aux jeunes une couple de choses et de les voir m’écouter, confie le Québécois. Bien sûr, ils sont impressionnés de savoir que j’ai joué pour les Cowboys, mais pour eux, je suis surtout juste un autre papa.

J’adore voir la camaraderie au sein de l’équipe et voir à quel point ils ont du plaisir à jouer. C’est un plaisir pur, sans le côté business ou financier que j’ai connu pendant mes 16 ans dans la NFL et mes 5 années au collégial. C’est tellement plaisant de voir les jeunes aimer un sport pour ce qu’il est dans toute sa pureté.

Une carrière parfaite… grâce à ses coéquipiers

Au cours de sa carrière de 16 saisons dans la NFL, toutes avec les Cowboys, non seulement Ladouceur n’a jamais raté le moindre match, mais il n’a statistiquement jamais raté une remise pour des bottés de dégagement, de placement ou encore de transformation.

Il détient aussi les records du plus grand nombre de rencontres jouées par un Canadien dans la NFL et de matchs consécutifs pour un spécialiste des longues remises, en plus d’avoir été sélectionné au Pro Bowl en 2014.

Encore là, il préfère orienter la lumière vers les autres.

« Personne au football ne peut dire de lui-même qu’il a connu une carrière parfaite; ce serait une grosse bévue de dire ça. Oui, elle a été parfaite, mais c'est grâce à mes coéquipiers qui m’ont aidé à transformer mes mauvaises remises ou mes mauvais jeux en jeux réussis. » — Une citation de Louis-Philippe Ladouceur, ancien joueur des Cowboys de Dallas

Ladouceur est aujourd’hui en santé et ne garde pas de séquelles importantes de sa longue et fructueuse carrière. Bien sûr, ses articulations lui rappellent parfois ses années de dur labeur sur les surfaces artificielles, mais il se considère comme en pleine forme.

Je suis chanceux, je n’ai pas eu à subir de grosse chirurgie durant ma carrière, analyse-t-il. Je me sens en pleine forme. Je peux jouer avec mes enfants, je fais du yoga trois ou quatre fois par semaine, je m’entraîne, je vais courir et je marche sur le terrain quand je joue au golf.

S’il s’amuse parfois à retrouver un certain sentiment de compétition au golf – il a d’ailleurs déjà réussi un trou d’un coup –, rien ne se compare évidemment à ce qu’il a vécu dans la NFL.

Tu peux être compétitif, mais au bout du compte, jouer une ronde de 77 au golf, ce n’est vraiment pas comme réussir un placement qui donne la victoire à ton équipe à New York avec trois secondes à jouer au match. On ne parle pas du tout de la même chose , précise-t-il.

Reste que Ladouceur semble bien heureux de sa nouvelle vie, loin des terrains et de l’adrénaline des matchs.

Une autre preuve qu’il n’y a pas que le football dans la vie, même au Texas.