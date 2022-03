Les Maple Leafs rebondissent face aux Panthers

Marner s'est également fait complice du but d'Iyla Mikheyev. Auston Matthews et Morgan Rielly ont aussi fait mouche pour les Maple Leafs (41-19-5), qui ont remporté deux de leurs trois dernières confrontations.

Rielly a aussi obtenu deux mentions d'assistance.

Petr Mrazek a stoppé 30 tirs dans la victoire.

Les meneurs de l'Association de l'Est, les Panthers (44-15-6), ont perdu pour une première fois depuis qu'ils ont fait l'acquisition de Claude Giroux et Ben Chiarot. Brandon Montour et Ryan Lomberg ont fait vibrer les cordages dans une cause perdante.

Les Torontois retrouvent ainsi le chemin de la victoire, après avoir encaissé une défaite de 4-2 face au Canadien samedi soir.