Kyrgios, Swiatek et Fruhvirtova continuent d’impressionner à Miami

La renaissance de Nick Kyrgios se poursuit à l’Omnium de Miami. L'Australien a aisément atteint les huitièmes de finale, dimanche, tout comme la future no 1 mondiale Iga Swiatek et l'adolescente Linda Fruhvirtova. Cette dernière a profité de l'abandon de Victoria Azarenka, en proie à un grand stress.

Le printemps 2022 réussit à Kyrgios qui, après un bon parcours au tournoi d'Indian Wells où il a cédé face à Rafael Nadal, montre son meilleur visage sur le plan tennistique.

Après avoir balayé Andrey Rublev (7e) en 53 minutes au tour précédent, l’Australien a dominé l’Italien Fabio Fognini (34e) en deux manches de 6-2 et 6-4. Cette fois, il a passé huit minutes de plus sur le court.

Ce n'était pas facile aujourd'hui avant le match. Tous les réseaux sociaux s'attendaient à un feu d'artifice entre nous. Je savais que je devais l'aborder avec le bon état d'esprit, calme, tête basse , a expliqué l'Australien.

Excellent au service avec 10 as, Kyrgios s'est appliqué à écourter les échanges en faisant parler sa puissance. Devant lui, son adversaire n’était visiblement pas au mieux de sa forme. Fognini a même fait appel au médecin entre les deux manches.

L'Italien a résisté comme il a pu jusqu'à 4-4 dans la seconde manche. Kyrgios, qui est présentement 102e au monde, a gagné les huit points suivants pour finalement s'imposer.

Celui qui a traversé une période très sombre en 2019 et qui a connu peu de succès sur les courts ces deux dernières années retrouve enfin le sourire. Il tentera de le conserver au prochain tour contre un autre Italien, Jannik Sinner, (11e) ou contre l'Espagnol Pablo Carreno (19e).

Dans les autres matchs, le Norvégien Casper Ruud (8e) a vaincu le Kazakh Alexander Bublik (33e) 6-3 et 6-2, tandis que le Britannique Cameron Norrie (12e) s’est imposé face au Français Hugo Gaston (68e) 6-4 et 7-5.

Iga Swiatek sur une lancée

Chez les femmes, Iga Swiatek, récente lauréate à Indian Wells et assurée de succéder à Ashleigh Barty sur le trône mondial, est toujours en grande forme. La Polonaise a passé un peu plus d'une heure sur le court pour se débarrasser de Madison Brengle (59e) en deux manches de 6-0 et 6-3. Elle affrontera l’Américaine Coco Gauff (17e) au prochain tour.

La Polonaise Iga Swiatek est dominante à Miami. Photo : Getty Images / Mark Brown

Plus tôt, la sensation tchèque Linda Fruhvirtova, 279e mondiale, est devenue la plus jeune joueuse à atteindre les huitièmes de finale à Miami depuis Maria Sharapova et Tatiana Golovin en 2004, en écartant Victoria Azarenka.

La Bélarusse, triple lauréate du tournoi (2009, 2011, 2016), menée 6-2, 3-0 et très frustrée durant ce match, a quitté le court à la stupéfaction de tous.

Je n'aurais pas dû entrer sur le court aujourd'hui. Les dernières semaines ont été extrêmement stressantes dans ma vie personnelle , a expliqué la 16e joueuse mondiale dans un communiqué.

À Indian Wells, il y a deux semaines, elle avait inexplicablement fondu en larmes pendant son match contre la Kazakhe Elena Rybakina, mais l'avait terminé avec une défaite.

Je suis désolée pour ce qui s'est passé. J'espère faire une pause et être capable de revenir , a ajouté la Bélarusse.

Comme ses compatriotes et les Russes, Azarenka joue sans mention de son pays ni représentation de son drapeau, selon une directive des instances du tennis, en réponse à la guerre en Ukraine qu'elle a elle-même condamnée.

Au prochain tour, Fruhvirtova aura fort à faire face à une des favorites de l'épreuve, l'Espagnole Paula Badosa (6e). Cette dernière a dominé la Kazakhe Yulia Putintseva en deux manches de 6-3 et 6-2.