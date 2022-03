Max Verstappen l’emporte de justesse devant Charles Leclerc

Max Verstappen a pris sa revanche sur son vieil ami et nouveau rival Charles Leclerc. Les deux se battent en piste depuis leurs années de karting.

Sur le circuit ultra rapide et très étroit de Djeddah, ils se sont livrés à un autre duel en tout respect. Au contraire de Bahreïn, Leclerc a dû s'avouer vaincu au terme des 50 tours de piste.

Mon Dieu que j'ai apprécié cette course, a réagi Leclerc. Ma Ferrari était meilleure dans les virages, sa Red Bull était plus rapide en ligne droite. Ça s'est joué à peu de choses. Il en faut du respect quand les murs sont si proches, on ne peut pas se permettre la moindre erreur. Je suis déçu, mais quelle belle bataille.

Le Néerlandais qui roulait en 2e place derrière Leclerc depuis le 16e tour, a pris le commandement de l'épreuve à la fin du 42e tour pour le perdre au début du tour suivant, dans la ligne droite.

On a assisté à une répétition du duel de Bahreïn dans les cinq tours suivants, Leclerc cédant pour de bon au 47e tour, sans pour autant lâché la pression.

Mais Verstappen a bien résisté et a franchi la ligne d'arrivée en vainqueur, avec une demi-seconde d'avance sur la Ferrari. Les deux se sont très sportivement salués et félicités. C'était la 21e victoire de Max Verstappen en F1.

Je suis vraiment content. C'est ici que ma saison commence, a dit Verstappen. Cette course a été éprouvante, la bataille a été rude, mais quel beau duel.

Leclerc et Verstappen ont chacun remporté une victoire cette saison.

L'Espagnol Carlos Sainz fils (Ferrari) a terminé au troisième rang, profitant lui aussi du regain de forme de Ferrari à la faveur du changement de règlement technique cette année.

Mercedes-Benz mord la poussière. Lewis Hamilton, 15e sur la grille, est tout juste entré dans les points, à la 10e place finale. Son coéquipier George Russell a pu finir au 5e rang.

Y a-t-il un point pour la 10e place ? a demandé Hamilton à son ingénieur.

Parlant de point, le Monégasque, qui a gagné un point supplémentaire pour le tour le plus rapide, mène le classement général avec 45 points, 12 de plus que son coéquipier et 20 de plus que Verstappen.

Les pilotes Mercedes-Benz suivent avec George Russell (4e) 22 points et Lewis Hamilton (5e) 16 points.

Malgré la victoire de Verstappen, Red Bull est triste pour le Mexicain Sergio Pérez, parti de la pole position, qui n'a terminé que 4e à Djeddah. Il occupe le 7e rang du classement général.

En tête de la course, le Mexicain de Red Bull a manqué de chance en s'arrêtant pour changer de pneus juste avant la sortie de piste et l'abandon du Canadien Nicholas Latifi (Williams) qui a provoqué la sortie de la voiture de sécurité.

Ses poursuivants ont profité de l'arrêt aux puits gratuit pour le dépasser.

Le Québécois Lance Stroll a été victime de la témérité du Thaïlandais Alex Albon dans la Williams au 49e tour. Roulant en 11e place, Stroll a vu Albon tenter de le surprendre au freinage. Mais de trop loin et trop tard. Les deux voitures se sont touchées.

Le pilote Williams a dû abandonner alors que Stroll a perdu deux places, et a fini 13e derrière son coéquipier Nico Hülkenberg. Albon a été pénalisé par la direction de course, un recul de trois places sur la grille de départ de la prochaine course.

Williams a souffert à Djeddah. L'abandon du Torontois Nicholas Latifi le fait mal paraître. Il sait qu'il aura besoin d'un gros week-end en Australie.

J'ai perdu l'arrière dans le dernier virage, ce qui m'a mis hors course, a expliqué Nicholas Latifi. Pourtant, j'étais sur la trajectoire de course, donc j'ai du mal à expliquer pourquoi la voiture m'a échappé. C'est frustrant. J'ai fait des erreurs coûteuses ce week-end, je dois en tirer des leçons.

Le prochain grand prix aura lieu en Australie, à Melbourne.

L'avenir du Grand Prix d'Arabie saoudite

Après l'incident de vendredi (l'attaque au missile sur un dépôt d'essence) et le violent accident de Mick Schumacher samedi lors de la séance de qualification, il y a matière à discuter de l'avenir de ce nouveau rendez-vous dans le calendrier.

Il y avait la question des droits de la personne, voici que la question des pièges de la piste refait surface et que s'ajoute la question de la sécurité entourant la présentation de l'épreuve dans un pays qui en proie à des attaques régulières venant de troupes rebelles du pays voisin.

L'événement de ce week-end a été maintenu en dépit de l'attaque contre le dépôt d'essence par les rebelles Houthis du Yémen.

Inquiets pour la sécurité des participants, les pilotes ont débattu cette décision pendant plus de quatre heures dans la nuit de vendredi à samedi, avant de se ranger derrière la position des organisateurs et de leurs patrons d'équipes.

Avec la promesse de ces derniers que ces discussions reprendront avec les pilotes, à tête reposée.

Classement du Grand Prix d'Arabie saoudite:

1. Max Verstappen (NED/Red Bull) les 308,450 km en 1 h 24:19,293 à la moyenne de 219,481 km/h

2. Charles Leclerc (MON/Ferrari) à 0,549

3. Carlos Sainz fils (ESP/Ferrari) à 8,097

4. Sergio Pérez (MEX/Red Bull) à 10,800

5. George Russell (GBR/Mercedes-Benz) à 32,732

6. Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) à 56,017

7. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes-Benz) à 56,124

8. Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Red Bull) à 62,946

9. Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) à 64,308

10. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes-Benz) à 1:13,948

11. Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo-Sauber-Ferrari) à 1:22,215

12. Nico Hülkenberg (GER/Aston Martin-Mercedes-Benz) à 1:31,742

13. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes-Benz) à 1 tour

14. Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes-Benz) n'a pas terminé

Meilleur tour en course:

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:31,634 au 48e tour à la moyenne de 242,556 km/h

Abandons: