Le Canadiennes s’inclinent en demi-finale du mondial de curling féminin

Kerri Einarson et ses coéquipières ont été défaites 9-6 par la Corée du Sud en demi-finale du Championnat du monde de curling féminin samedi soir, à Prince George, en Colombie-Britannique.

Les Canadiennes joueront pour la médaille de bronze dimanche, face à la Suède.

La Corée du Sud, menée par la capitaine Kim Eun-Jung , aura la chance de jouer pour la médaille d'or contre la Suisse.

Dans l'autre demi-finale, l'équipe suisse de Silvana Tirinzoni a défait l'équipe suédoise d'Anna Hasselborg par la marque de 7-5.

Plus tôt dans la journée, les Canadiennes avaient obtenu leur laissez-passer pour les demi-finales grâce à une victoire de 9-8 contre le Danemark.

Dans l'autre rencontre éliminatoire, les Suédoises avaient défait les Américaines pilotées par Cory Christensen 8-6.

Au tour préliminaire, le Canada avait perdu 8-7 en bout supplémentaire contre la Corée du Sud. Einarson et sa troupe ont une fois de plus été incapables de venir à bout de l'équipe sud-coréenne. Les deux formations avaient conclu avec une fiche identique de neuf victoires et trois défaites.