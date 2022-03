Les Panthers se relèvent et l’emportent à Ottawa

On fait aussi de l’information en format collation.

Les Panthers ont forcé la prolongation quand Barkov a touché la cible avec 2:16 à faire au match. Un filet qui mettait la touche finale à une remontée de trois buts.

Anthony Duclair et Patric Hornqvist ont aussi fait bouger les cordages pour les Panthers (44-14-6), qui ont renforcé leur emprise sur le premier rang de l'Association de l'Est. Le nouveau venu Claude Giroux a récolté deux mentions d'aide et le gardien Sergei Bobrovsky a réalisé 19 arrêts.

Alex Formenton, Artem Zub et Dylan Gambrell ont inscrit les buts des Sénateurs (23-36-6) en temps réglementaire. Drake Batherson a obtenu une mention d'aide à son retour au jeu après avoir raté 28 matchs en raison d'une blessure à une cheville.

Anton Forsberg aurait sans doute mérité un meilleur sort. Il a été solide devant le filet des Sens en stoppant 46 lancers. Il a réussi plusieurs arrêts clés en troisième période pour préserver l'avance des Sénateurs, mais Barkov l'a battu sur un tir frappé devant la ligne bleue qui s'est frayé un chemin à travers la circulation.

En deuxième période, Gambrell avait pourtant donné une avance de 3-0 aux Sens en profitant d'un revirement, mais les Panthers ont trouvé le moyen de remonter la pente. Avant la fin de la deuxième, l'écart n'était plus que d'un seul but.

Giroux a rejoint Duclair en avantage numérique et ce dernier a tiré sur réception pour enfiler son 26e de la saison à 8:55. Un peu plus d'une minute plus tard, Hornqvist a transporté la rondelle jusqu'au filet avant de décocher un tir du revers. Forsberg a effectué le premier arrêt, mais Hornqvist a récupéré le retour pour marquer d'un angle restreint.

Sur le jeu, on a d'abord cru que Forsberg avait réussi un arrêt spectaculaire avec la mitaine, mais après de longues minutes de révision vidéo, on a déterminé que la mitaine était derrière la ligne de but. C'était donc 3-2.

En première période, Formenton a ouvert le pointage à 7:54 après avoir récupéré une rondelle libre pour la loger dans la partie supérieure.

Zub a fait 2-0 en récupérant un retour de lancer de Josh Norris pour battre Bobrovski d'un tir des poignets.

Deux buts de Pettersson suffisent au Canucks

Elias Pettersson a marqué deux buts qui lui ont permis d'atteindre deux plateaux importants, samedi, mais ils ont surtout aidé les Canucks de Vancouver à battre les Stars de Dallas 4-1.

Le deuxième du match de Pettersson lui a permis d'atteindre la marque des 20 buts cette saison ainsi que de récolter un 200e point en carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

De plus, ce deuxième but de l'attaquant suédois a permis de déclencher une rafale de trois buts des Canucks en troisième période. Bo Horvat et Conor Garland l'ont imité pour confirmer la victoire des Vancouvérois pendant que Thatcher Demko s'affairait à repousser 35 tirs.

Jacob Peterson a inscrit le seul but des Stars en deuxième engagement et Jake Oettinger a subi la défaite avec 27 arrêts.

Les Canucks ont mis le point final au match avec deux buts dans les 66 dernières secondes. Horvat a d'abord envoyé la rondelle dans un filet désert, puis Garland en a rajouté en récupérant son propre retour de lancer.

Après une première période sans but, les Stars ont pris l'avance sur la réussite de Peterson à 5:42 au deuxième vingt. Les Canucks ont créé l'égalité environ une dizaine de minutes plus tard quand Oliver Ekman-Larsson a récupéré la rondelle en zone défensive avant de la refiler à Pettersson qui l'a transportée d'un bout à l'autre avant de battre Oettinger d'un tir des poignets à la hauteur du cercle droit.

Avec l'Associated Press