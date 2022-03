Un incendie interrompt le duel entre les Raptors et les Pacers

On fait aussi de l’information en format collation.

Les partisans ont reçu la consigne d'évacuer l'amphithéâtre avec 4:05 à faire au deuxième quart. Plus d'une heure plus tard, les joueurs sont revenus sur le terrain pour un bref échauffement avant de compléter la première demie. En raison du délai, la pause de la mi-temps a été réduite. Le reste du match sera joué sans la présence de partisans.

Un porte-parole des Raptors a décrit l'incident comme un petit incendie électrique au-dessus de la section 103. Des images vidéo montraient un haut-parleur en flamme. Les principales inquiétudes seraient liées à l'odeur et à la présence de fumée dans l'aréna.

Un pompier a pu descendre en rappel du plafond de l'aréna pour éteindre le haut-parleur en feu à l'aide d'un extincteur.

Les premiers signes que quelque chose n'allait pas se sont manifestés vers la fin du premier quart quand les partisans dans les sièges les plus élevés ont commencé à apercevoir de la fumée. Par la suite, une section tout en bas, à l'extrémité est a été évacuée. Des pompiers sont arrivés dans la section vide en regardant vers le plafond. Quelques minutes plus tard, une autre section a été évacuée.

Des pompiers ont été déployés à l'aréna Banque Scotia. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

L'annonceur maison, Herbie Kuhn, a reçu la consigne de fermer son micro pour des raisons de sécurité. On a pu l'entendre effectuer des tests de son à plusieurs reprises au deuxième quart, mais les principaux haut-parleurs au-dessus des gradins ne semblaient pas fonctionner.

Tout ce temps-là, le match s'est poursuivi, mais dans les dernières minutes du deuxième quart, des pompiers ont discuté brièvement avec les arbitres et les joueurs ont quitté le terrain vers leur vestiaire respectif.

À ce moment, Kuhn a donné la consigne à tous les partisans d'évacuer les lieux. Des hués se sont fait entendre, mais le public a coopéré.

L'organisation des Raptors a confirmé que les détenteurs de billets pourront réclamer un remboursement à l'endroit où ils ont procédé à leur achat. Les partisans ont 30 jours pour réclamer la somme.

L'équipe ontarienne a finalement triomphé par la marque de 131-91. Pascal Siakam a mené les vainqueurs avec une récolte de 23 points. Le Québécois Chris Boucher a aussi bien fait avec 15 points et 10 rebonds.

Les Raptors ont gagné huit de leurs dix derniers affrontements.

Brooks à Toronto pour rester

Plus tôt samedi, les Raptors de Toronto ont annoncé avoir accordé un contrat de plusieurs saisons au garde Armoni Brooks.

L'entente est intervenue alors que le deuxième contrat d'essai de dix jours de Brooks arrivait à terme. L'équipe a donc convenu de conserver ses services à quelques heures du duel contre les Pacers d'Indiana au Scotiabank Arena.

En huit confrontations avec la formation torontoise, Brooks affiche des moyennes par partie de 2,9 points, 1,4 rebond recueilli et 11,1 minutes jouées.

Dans la victoire de 117-104 des Raptors contre les Cavaliers de Cleveland jeudi, Brooks a réussi un important panier de trois points pendant le quatrième quart.

Il a inscrit au moins six points lors de chacune des trois dernières rencontres et a récolté trois points, quatre rebonds et deux aides lors de son seul départ avec les Raptors, le 12 mars à Denver.

En 49 matchs, incluant neuf départs avec les Rockets de Houston et les Raptors, Brooks a marqué 5,7 points par match. Il a joué en moyenne pendant 15,9 minutes, récupéré 1,9 rebond et récolté 1,1 aide.