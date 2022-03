Le Grand Prix d’Arabie saoudite maintenu malgré les réticences des pilotes

Après des discussions avec toutes les équipes et les pilotes (qui ont duré jusque tard dans la nuit de vendredi à samedi, NDLR), le Grand Prix d'Arabie saoudite de Formule 1 se poursuivra comme prévu , ont précisé le promoteur Formula One et la Fédération internationale de l'automobile (FIA) dans un communiqué.

De longues discussions se sont tenues entre les parties prenantes, les autorités gouvernementales saoudiennes et les agences responsables de la sécurité qui ont donné des assurances complètes et détaillées sur la sécurité de l'événement , ont ajouté Formula One et la FIA.

L'attaque du site pétrolier de Jeddah figure parmi les 16 revendiquées par les Houthis vendredi, à la veille du septième anniversaire de l'intervention de la coalition militaire dirigée par Ryad au Yémen pour soutenir le gouvernement face aux rebelles proches de l'Iran.

Un dépôt d'huile de la compagnie Aramco a été la cible d'une attaque terroriste, non loin du circuit automobile de Jeddah. Photo : Reuters / STRINGER

C'est peut-être dur à comprendre si vous n'avez jamais piloté une F1 sur le circuit rapide et difficile de Jeddah, mais voir la fumée causée par l'incident rendait difficile de demeurer un pilote de course pleinement concentré et d'effacer les inquiétudes humaines naturelles , ont déclaré les pilotes dans leur réaction publiée via leur syndicat, la GPDA.

Une grande variété d'opinions ont été partagées et débattues et, après avoir entendu les responsables de la F1, mais aussi le gouvernement saoudien nous expliquer comment les mesures de sécurité ont été élevées au maximum, le résultat a été la résolution de participer aux essais et aux qualifications aujourd'hui et à la course demain , ont-ils ajouté.