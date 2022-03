Blue Jays : Jaime Vieira et la présence grandissante des femmes dans la MLB

On fait aussi de l’information en format collation.

La journée est grise et pluvieuse, mais le sourire de l'Ontarienne de 27 ans ne décroche pas de son visage. Elle se dit heureuse, comblée et reconnaissante de la chance qu'elle a de vivre de sa passion. Vieira a été nommée entraîneuse des frappeurs pour les joueurs des ligues mineures des Blue Jays en janvier dernier et elle profite pleinement de chaque jour qui passe.

Je ne me pensais pas nécessairement sur la voie pour travailler dans les Ligues majeures , confie-t-elle lors d'un entretien avec Radio-Canada entre deux séances d'entraînement.

Native de Georgetown, en Ontario, Vieira a grandi en jouant à la balle-molle. Un diagnostic de scoliose l'a toutefois poussé à ranger son bâton et s'impliquer davantage comme entraîneuse. Elle s'est d'abord engagée avec l'Université de Guelph-Humber, où elle a fait des études en kinésiologie, avant de rejoindre la fondation Jays Care des Blue Jays en 2019. Elle a ensuite gravi les échelons, obtenant un stage au sein des opérations baseball en 2021, pour finalement en arriver où elle est actuellement.

C'est quelque chose que j'ai toujours souhaité faire. Je suis entraîneuse depuis que j'ai 16 ans et j'ai toujours aimé mêler mon intérêt pour la biomécanique et la santé avec le baseball, mais je n'ai jamais pensé que j'occuperais un jour un tel poste parce qu'il n'y avait personne comme moi dans un poste comme ça avant.

« C'est clair que je n'ai pas joué dans les Ligues majeures comme la plupart des entraîneurs dans le baseball majeur, mais je pense apporter une autre perspective, une expérience différente et je crois que dans la plupart des milieux, le fait de compter sur une diversité d'opinions permet à une équipe ou une organisation de grandir davantage. » — Une citation de Jaime Vieira, première entraîneuse chez les Blue Jays

Jaime Vieira donne des leçons aux joueurs des ligues mineures des Blue Jays. Photo : Radio-Canada

Vieira veille essentiellement au bon développement des espoirs des Blue Jays et depuis son entrée en poste, elle n'a, selon elle, connu que de bonnes expériences.

Honnêtement, je sens que j'ai été le plus appuyée par les joueurs. Je n'ai pas eu la moindre interaction négative. Ils sont tous très réceptifs. Ils comprennent d'où je viens et savent que j'apporte une perspective différente. Je pense justement qu'ils apprécient tous cela , dit-elle.

L'Ontarienne ne se fait pas d'idées. Les joueurs et les entraîneurs qu'elle côtoie l'apprécient tous grandement.

Elle est incroyable à côtoyer , dit Vinny Capra, des Fisher Cats du New Hampshire, l'équipe du niveau AA des Blue Jays.

Je veux dire par là qu'on s'amuse beaucoup avec elle. Elle est certainement qualifiée pour le poste, elle sait de quoi elle parle et elle tient à ce qu'on s'amuse. En tant que joueur, on ne peut pas demander mieux!

Elle est tout simplement formidable , lance l'entraîneur George Carroll, qui travaillera avec Jaime dans la Florida Complex League (FCL) en 2022. Elle est très bonne pour développer des relations avec les joueurs et elle ne cesse aussi de vouloir apprendre. C'est une personne absolument parfaite avec qui travailler.

Pour sa part, le joueur de deuxième but des Blue Jays Gosuke Katoh a été à ce point frappé par l'importante présence des femmes au sein de l'organisation de la Ville Reine qu'il en a signé un texte sur la version japonaise  (Nouvelle fenêtre) du site The Players Tribune à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, racontant à quel point il se réjouit que le baseball change enfin.

La Torontoise Elizabeth Benn fait partie de ces femmes qui se sont récemment imposées dans le monde du baseball majeur. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran/Zoom

À ce jour, 11 femmes occupent des postes d'entraîneur dans les ligues mineures de baseball. D'autres ont aussi frappé l'imaginaire ces dernières années en fracassant plusieurs plafonds de verre. Il y a eu Kim Ng, qui a été nommée directrice générale des Marlins de Miami, puis Alyssa Nakken, entraîneuse adjointe avec les Giants de San Francisco et aussi la Torontoise Elizabeth Benn, nommée directrice des opérations baseball des Mets de New York.

Je pense que le monde du baseball est en train de changer pour le mieux , dit cette dernière. Et je ne crois pas que par le passé, on a peu vu de femmes dans les Ligues majeures parce qu'on ne croyait pas en elles. Je pense plutôt qu'on avait souvent tendance à embaucher d'anciens joueurs ou des connaissances alors qu'aujourd'hui, les équipes veulent des points de vue différents.

Le baseball majeur a d'ailleurs largement contribué à l'injection de talent féminin à travers ses ligues ces dernières années. En 2019, un programme intitulé Take The Field a été mis sur pied pour des jeunes femmes désireuses de faire leur place dans le monde du baseball. Au terme du programme, elles rencontraient des équipes intéressées à leurs services et c'est d'ailleurs de cette façon que Jaime Vieira a trouvé sa voie vers la MLB.