Soccer Canada condamne le racisme envers l’un de ses joueurs

On fait aussi de l’information en format collation.

La fédération nationale de soccer a fermement condamné toute forme de discrimination vendredi, dans un communiqué, se disant consternée par le racisme en ligne visant un membre de notre équipe sur les médias sociaux .

Le milieu de terrain Mark-Anthony Kaye a été la cible de messages à caractère raciste, proférés par des internautes sur Twitter, après la défaite de 1-0 du Canada contre le Costa Rica, à San José.

Le Torontois de 27 ans, qui défend les couleurs des Rapids du Colorado dans la MLS, a été expulsé de la rencontre à la 34e minute de jeu, après avoir reçu son deuxième carton jaune de la soirée.

Un tel comportement ignoble et dégoûtant est inacceptable, martèle Canada Soccer. Nous ferons tout notre possible pour soutenir nos joueurs – qui ont tout donné pour représenter honorablement notre pays – tout en demandant que des sanctions des plus sévères soient imposées aux responsables.

Plus de détails à venir.