Deshaun Watson nie les allégations d’inconduite sexuelle

Vêtu d'un habit à rayures sombres et d'une cravate orange lors de sa conférence de presse, vendredi, Watson a montré peu d'émotions, tout en affirmant qu'il n'avait rien fait d'illégal.

Je n'ai jamais agressé, manqué de respect ou harcelé une femme de ma vie, a juré Watson, flanqué à l'estrade par le directeur général des Browns, Andrew Berry, et l'entraîneur-chef, Kevin Stefanski. Ce n'est pas comme ça que j'ai été élevé. Je n'ai jamais fait ces choses que les gens allèguent.

Berry a défendu la décision controversée de l'équipe de faire l'acquisition de Watson, qui a été accusé par deux douzaines de massothérapeutes de diverses activités sexuelles lors de séances privées. Il a toujours prétendu que tout rapport sexuel était consensuel.

En tant qu'organisation, nous savons que cet échange a été très difficile pour de nombreuses personnes, en particulier les femmes de notre communauté, a affirmé Berry. Nous réalisons qu'elle a engendré une gamme d'émotions. Et cela, ainsi que la nature des allégations, a pesé lourd sur nous tous.

« C'est à cause du poids de la réaction anticipée et de la nature des allégations que nous avons vraiment poussé à faire le plus de travail possible, à l'interne et à l'externe, pour comprendre les cas et qui est Deshaun en tant que personne. »