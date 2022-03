On fait aussi de l’information en format collation.

En effet, les hommes de John Herdman se sont inclinés 1-0, à San José, devant le Costa Rica.

L’unique but est venu d’un coup de tête de Celso Borges, qui a battu le gardien Milan Borjan dans les arrêts de jeu de la première mi-temps.

Cette défaite, la première du Canada dans son parcours de qualification, n’a pas de quoi alarmer les partisans. Mais elle a tout de même mis en lumière la difficulté des hommes de John Herdman à gérer leurs émotions en première période, dans un des matchs les plus importants de l’histoire de cette équipe.

Cela s’est traduit par une succession de signaux envoyés par les Canadiens (tentatives de dribles de Borjan dans la surface, successions de fautes inutiles de la part Mark-Anthony Kaye) et qui ont permis aux Costaricains d’exploiter ces brèches.

Loin de moi l’idée de remettre en question la qualité de ces deux joueurs, qui sont des éléments très importants dans l’épopée qu’ils nous offrent depuis des mois.

Au contraire, ils me renvoient même à mes souvenirs d’ancien joueur et aux émotions que j’ai pu vivre durant ma carrière.

En tant que joueurs défensifs, nous sommes amenés à être en première ligne lors des contacts physiques et des moments litigieux, afin d’affirmer notre présence et notre intention de ne rien laisser à l’adversaire.

Nous avons donc la responsabilité de régler le curseur en fonction de l’ambiance, souvent hostile, du degré de tolérance de l’arbitre ou de la malice des adversaires.

Car c’est le seul adjectif que j’ai trouvé pour qualifier l’exagération de mon ami et ancien coéquipier Johan Venegas, vétéran de l’équipe nationale costaricaine et ancien de l’Impact de Montréal.

Le Costaricain a tout simplement fait expulser Mark-Anthony Kaye. Il s’est écroulé au sol après avoir reçu un coup d’épaule tout aussi anodin qu’inutile de ce dernier.

Les Costaricains ont infligé un premier revers aux Canadiens en qualifications du Mondial de 2022. Photo : Associated Press / Carlos Gonzalez

Le Canada s’est donc retrouvé à 10 dès la 34e minute de jeu, les forçant à s’ajuster tactiquement dans ce match décisif.

Cette action a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.

Certains y ont vu de tricherie de la par de Johan, et n’ont pas hésité à renvoyer le soccer à ses stéréotypes qui lui collent à la peau : celui de sport de triche, de plongeurs et de simulateurs, comparé aux solides et vaillants joueurs de hockey ou de football américain.

Quand d’autres y ont vu une forme de malice, d’autres y voient de l’intelligence ou de l’art… celui de savoir jouer avec les règles et d’offrir à son équipe un avantage considérable sur le restant d’un match aussi crucial pour le pays.

Cela dit, je reste certain que ces faits de jeu seront un accélérateur au niveau de l’apprentissage des exigences de la compétition de haut niveau.

Car au-delà de ces faits de jeu, la réaction des rouges a été de haute qualité en seconde période.

Cela prouve que cette équipe a le caractère nécessaire pour se relever de situations difficiles en affichant une mentalité de gagnant, peu importe le résultat.

C’est d’ailleurs ce qu’a voulu retenir l’entraîneur des rouges à la sortie de ce match.

Après l'expulsion, la réponse des gars a été incroyable, a noté Herdman. Je crois que ces joueurs ont rendu leur pays fier ce soir. Tout ce qui nous a manqué, c'est cette dernière touche, ce but. Je crois qu'ils ont tout fait en leur pouvoir pour l'obtenir.

Rendez-vous donc dimanche, à Toronto, face à la Jamaïque.

L’occasion de vivre un moment historique, auprès de cette équipe qui aura mérité son envol pour la Coupe du monde au Qatar.