Leylah Annie Fernandez vaincue en double à Miami

Fernandez et sa partenaire de jeu américaine Ingrid Neel ont subi une défaite de 6-3 et 7-6 (7/2) en 16es de finale du double féminin contre l'Indienne Sania Mirz et la Belge Kirsten Flipkens.

La veille, la Lavalloise de 19 ans s’était inclinée 6-4 et 7-6 (7/3) devant la Tchèque Karolina Muchova au deuxième tour du tournoi floridien.

Les têtes de série continuent d’ailleurs de tomber à Miami. Plus de la moitié d’entre elles n'auront pas atteint le premier week-end du tournoi, dont Fernandez. Deux autres se sont ajoutées à ce groupe, vendredi : la 10e tête de série, la Lettone Jelena Ostapenko, et la 24e tête de série, la Roumaine Sorana Cirstea.

Il ne reste donc plus que 15 des 32 têtes de série à l'aube des matchs de troisième tour du côté féminin.

L'Américaine Shelby Rogers a décoché 15 as et a sauvé 5 des 10 balles de bris offertes à Ostapenko pour la vaincre 6-3 et 7-6 (7/0). C’était la deuxième victoire de Rogers contre la Lettone ce mois-ci, après celle acquise au deuxième tour à Indian Wells.

De son côté, la Chinoise Zhang Shuai a mis seulement 53 minutes pour battre Cirstea en deux manches identiques de 6-1.

L’Américaine Coco Gauff ne fait toutefois pas partie des victimes. La 14e tête de série a vaincu la Chinoise Wang Qiang 7-5 et 6-4 pour venger une défaite subie contre elle au premier tour des Internationaux d'Australie, en janvier.

Parmi les autres joueuses qui ont poursuivi leur route vendredi se trouve la 21e tête de série Veronika Kudermetova, qui a profité de l'abandon de la Hongroise Dalma Galfi quand elle menait 5-1 en première manche.

En fin de journée, la Polonaise Iga Swiatek pourrait s'adjuger le 1er rang mondial si elle bat la Suisse Viktorija Golubic au deuxième tour. Ce sera le premier match de Swiatek dans ce tournoi; comme toutes les autres têtes de série, elle a profité d'un laissez-passer au premier tour.

Du côté masculin, la 10e tête de série Cameron Norrie a porté sa fiche à 12-2 au cours de ses 14 derniers duels avec une victoire en deux manches contre son compatriote britannique Jack Draper au deuxième tour. La 31e tête de série, l'Italien Fabio Fognini, a aussi triomphé.

En double, l'Ontarien Denis Shapovalov s'exécutera en compagnie de son partenaire de jeu indien Rohan Bopanna un peu plus tard vendredi.