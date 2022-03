L’équipe canadienne apprendra de sa défaite au Costa Rica, assure Samuel Piette

Un petit coup d’épaule de Mark-Anthony Kaye à Johan Venegas et c’en était fait. Le Costaricain a parfaitement joué le jeu. Il s’est effondré comme si Kaye avait eu un poignard sous l’aisselle, et le Canadien a été expulsé. Kaye se savait pourtant sur le qui-vive, lui qui avait reçu un carton jaune orange pour une semelle sur la cheville de Ronald Matarrita. Comme quoi il peut y avoir deux coupables dans une telle histoire.

Les amateurs de soccer canadien étaient prêts à célébrer la qualification pour le Qatar. Samuel Piette aussi. L’international aux 61 sélections, qui soigne encore une blessure, regardait le match à la télévision. Il n’a pas beaucoup dormi après cette défaite de 1-0.

Ses coéquipiers et lui avaient pour objectif de demeurer invaincus jusqu’à la toute fin, mais avec le recul, c’est probablement un mal pour un bien. L’occasion d’apprendre de ce revers est trop belle.

La perte d’un joueur aussi tôt dans le match, c’est difficile, mais en même temps, il faut réaliser qu’on n’est pas encore qualifié, que dans la CONCACAF, c’est difficile à la maison ou à l’extérieur, souligne Piette, rencontré vendredi matin au Centre Nutrilait. Il y a certains trucs, comme les arbitres, auxquels il faut faire attention. Rien n’est joué encore. Il faut être intelligent par rapport à ça.

Il ne faut pas penser à sa propre performance ou à comment on réagit à certaines situations sur le terrain, mais bien à comment on peut aider l’équipe sur le plan collectif, poursuit-il. Je pense que Mark-Anthony va apprendre de ça. Je pense que l’équipe aussi va apprendre de ça. On va garder la tête froide – et encore plus dimanche, de sorte qu’on puisse valider ce billet pour le Qatar le plus tôt possible et ne pas laisser traîner ça jusqu’au Panama.

Entrevue avec Samuel Piette

À la lumière de ce que le Canada, en infériorité numérique, a offert au Costa Rica pendant la deuxième mi-temps de jeudi, le scénario de la rencontre de dimanche contre la Jamaïque, au BMO Field de Toronto, semble coulé dans le béton. C’est là que les Rouges accrocheront leur première qualification pour la Coupe du monde masculine depuis 1986.

Même dans l’adversité, les Canadiens ont continué de jouer au ballon à San José. Ils se sont installés profondément dans le camp des locaux. Ils ont trouvé des failles. Ils ont frappé le cadre à plus d’une reprise. Ils ont rendu le stade national du Costa Rica nerveux, très nerveux.

Sauf qu’on en revient naturellement à cette notion d’histoire écrite d’avance. Pour le sélectionneur John Herdman, c’était un de ces soirs, jeudi, où son équipe aurait pu rester sur le terrain jusqu’à 2 h du matin sans marquer de but.

Les astres sont peut-être alignés. Une victoire ou un match nul contre les Jamaïcains, déjà éliminés de la course, suffiraient (une défaite aussi, dans certaines circonstances, mais n’allons même pas là). Les pièges sont cependant nombreux.

Le premier, c’est de tomber dans la crainte, la nervosité de ne pas avoir fait le travail au Costa Rica et qu’il ne nous reste que deux matchs, précise Samuel Piette. Il ne faut pas presser les choses, vouloir marquer ce premier but trop tôt et sortir du plan de match. Il y a des émotions si on marque ce but-là, on peut s’enflammer un peu trop vite et peut-être se faire avoir sur une contre-attaque ou un coup de pied arrêté. Il y a plusieurs éléments, mais je sais que John va bien préparer l’équipe. C’est quelqu’un qui ne néglige aucun détail.

« Je suis convaincu qu’avec la qualité de nos joueurs, même si ce n’est pas la seule chose qui peut faire le travail, on est une équipe supérieure à la Jamaïque. » — Une citation de Samuel Piette

Les joueurs de l’équipe nationale masculine du Canada parlent de fraternité , de famille lorsqu’ils décrivent la dynamique qui les anime. Ce n’est pas une simple formule pour faire de la bonne communication.

Mark-Anthony Kaye (à gauche) a été expulsé à la 34e minute. Photo : Reuters / MAYELA LOPEZ

Jeudi soir, le gardien Milan Borjan a raconté que les joueurs avaient voulu rassurer Kaye, à la pause, en lui disant qu’ils allaient faire le travail pour lui , qu’il était leur frère . Kaye ne jouera pas à Toronto, mais il sera certainement aux côtés de ses partenaires.

Canada Soccer a même offert à des joueurs comme Piette, qui ont fait partie du groupe au cours de la campagne, mais qui n’y sont pas cette fois, de rejoindre l’équipe à Toronto dès vendredi et d’y rester jusqu’au départ pour le Panama, leur dernière destination en qualifications mercredi prochain.

Ça prouve à quel point on est une famille, qu’il n’y a pas que les joueurs actuels qui comptent, qu’il y a aussi les autres qui y ont participé de près ou de loin, en jouant beaucoup ou peu de minutes, soutient Piette. C’est un beau clin d’œil, et j’ai bien hâte.

Piette se rendra dans la Ville Reine dimanche midi et reviendra à Montréal le lendemain pour poursuivre sa réadaptation. Une autre courte nuit l’attend ce week-end – mais pour de meilleures raisons cette fois, espère-t-il.