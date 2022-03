Les joueurs russes et bélarusses apprécient leur expérience dans la LCH

Zhigalov a choisi ce dernier.

C'est ma première année en Amérique du Nord, et j'aime vraiment ça , a confié le joueur de 18 ans du Phoenix de Sherbrooke de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). C'est plutôt agréable. Je suis tellement heureux d'être ici, de jouer ici.

« C'est une belle occasion. » — Une citation de Ivan Zhigalov, gardien du Phoenix de Sherbrooke

Zhigalov a obtenu cette occasion dans la Ligue canadienne de hockey (LCH) par l'intermédiaire du repêchage international. Le système permet à chacune des 60 équipes du circuit de sélectionner et d'avoir dans la formation jusqu'à deux joueurs de l'extérieur du Canada et des États-Unis chaque saison.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie avec le soutien du Bélarus a cependant brouillé les cartes pour la prochaine génération de jeunes espoirs de hockey de ces pays déterminés à emprunter le même parcours.

La Fédération internationale de hockey sur glace a banni les équipes russes et bélarusses de ses événements à tous les niveaux jusqu'à nouvel ordre en raison de la guerre. L'instance dirigeante a également retiré à la Russie l'organisation du Championnat du monde de hockey junior 2023.

La LCH, quant à elle, a publié une déclaration, le 2 mars, condamnant l'utilisation de la force militaire russe en Ukraine et annulé la série de matchs hors concours Canada-Russie 2022.

Alors que la ligue offre un soutien à ses joueurs actuels quel que soit leur pays d'origine , il y a eu des rumeurs selon lesquelles les Russes et les Bélarusses pourraient être exclus du repêchage international cette année. La LCH a toutefois gardé jusqu'à présent ses options ouvertes en indiquant que le moment et le format de l'événement n'ont pas encore été déterminés.

Au total, 85 joueurs ont été sélectionnés lors du dernier repêchage international en juin, dont 16 de Russie et 11 du Bélarus.

Zhigalov et un trio russe composé du défenseur Pavel Mintyukov, de l'attaquant Maxim Barbashev et de l'ailier Ruslan Gazizov – tous des sélections passées au repêchage international – ont pris part au match des meilleurs espoirs cette semaine à Kitchener, en Ontario, devant les dépisteurs et dirigeants de la Ligue nationale de hockey (LNH) en prévision du repêchage de la ligue en juillet à Montréal.

Barbashev, un membre des Wildcats de Moncton, a expliqué que la compétition plus relevée de la LHJMQ a énormément aidé son jeu alors qu'il cherche à passer au niveau supérieur.

Ici, il y a d'excellents joueurs et un personnel d'entraîneurs , a confié le jeune frère du centre Ivan Barbashev, des Blues de Saint-Louis. Tout est bien ici.

Mintyukov, classé au 5e rang des joueurs évoluant en Amérique du Nord au classement de la Centrale de dépistage de la LNH à la mi-saison, a noté que jouer pour le Spirit de Saginaw de la Ligue de l'Ontario a amélioré ses aptitudes offensives.

Tellement, a poursuivi le défenseur. Une grande étape dans mon développement.

Zhigalov a ajouté que, même si venir dans la LCH était la bonne décision, elle a été difficile à prendre.

C'est une meilleure ligue et un excellent endroit pour s'améliorer, a-t-il dit. Mais c'était un grand, grand pas pour moi parce que je suis séparé de mes parents, de ma sœur, de mon frère. Mes parents sont heureux pour moi. Je suis heureux d'être ici.

Je suis vraiment excité d'avoir fait ce grand pas.

Lorsque le sujet a dévié sur l'éventualité d'une interdiction du repêchage international, les joueurs russes et bélarusses se sont montrés moins loquaces.

Ce ne sont pas mes affaires, a mentionné Zhigalov. J'essaie simplement de faire de mon mieux et d'être meilleur qu'hier. Je suis ici pour jouer au hockey.

Je ne dirai rien , a ajouté Mintyukov.

Barbashev, quant à lui, a montré une certaine sympathie quant au fait qu'une interdiction soit imposée en 2022.

Mais tout le monde a une chance d'être repêché [dans la LNH] , a-t-il précisé.

« Que vous jouiez en Russie ou au Canada, vous allez vous faire remarquer. » — Une citation de Maxim Barbashev, joueur des Wildcats de Moncton

Dan Marr, directeur de la Centrale de dépistage de la LNH, a estimé que venir en Amérique du Nord le plus tôt possible profite aux joueurs étrangers, en particulier lorsqu'il s'agit de gérer la plus petite surface de la patinoire et les différences culturelles à l'extérieur de la patinoire.

Cela leur évite d'essayer de s'adapter au niveau de la LNH ou lorsqu'ils sont devenus professionnels, a-t-il indiqué. Ils peuvent venir ici, apprendre la langue, apprendre le mode de vie. C'est un avantage.

Classé 2e parmi les gardiens en Amérique du Nord, Zhigalov a noté qu'il ignore où il en serait dans son développement sans cette saison d'expérience à son année de repêchage dans la LNH.

C'est du hockey plus rapide, il y a plus de tirs, a-t-il dit. Si je n'étais pas là, je ne serais pas aussi en forme. J'aime bien mes entraîneurs à Sherbrooke. Ils sont plutôt gentils avec moi, ils me parlent beaucoup.

Ils font tout pour m'aider à m'améliorer , a-t-il ajouté.

Reste à voir si la prochaine génération de jeunes joueurs de la Russie et du Bélarusse obtiendra la même occasion dans la LCH.