Ce qu’il faut savoir sur les 76ers, les adversaires des Raptors en séries

Les Raptors se posent comme une formation capable de jouer les trouble-fêtes en séries. On ne parle pas d'eux comme de sérieux prétendants au titre, mais tout le monde s'accorde pour dire qu'ils constituent un gros défi pour quiconque les affrontera.

Alors, que dit-on de leurs chances contre les 76ers? Les Raptors peuvent-ils réellement l'emporter? Quels joueurs auront le pouvoir de faire la différence dans la série? Radio-Canada s'est penché sur ces questions pour dresser le portrait du choc à venir.

Entre ces deux équipes, c'est presque kif-kif

Les Raptors ont vaincu les 76ers trois fois en quatre confrontations cette saison. Photo : Associated Press / Matt Slocum

Les Raptors de Toronto (48-34) ont conclu le calendrier régulier au cinquième rang dans l'Est. Ils ont enregistré seulement trois gains de moins que leurs rivaux de la Ville de l'amour fraternel (51-31).

Les deux équipes se sont affrontées quatre fois pendant la saison et Toronto est sorti gagnant de trois de ces duels. Les Raptors et les 76ers n'avaient pas toujours des formations complètes, mais chacun de leurs matchs s'est quand même soldé par un écart de six points ou moins. La marge est donc mince entre ces équipes.

C'est aussi l'avis de Charles Dubé-Brais, un ancien membre de l'organisation des Raptors et l'entraîneur-chef des BlackJacks d'Ottawa dans la Canadian Elite Basketball League CEBL , et Peter Yannopoulos, un analyste de la NBA pour plusieurs réseaux.

Si j'avais à miser – mais je n'aurais pas envie de miser sur cette série-là – peut-être que je donnerais l'avantage aux Sixers parce que le meilleur joueur de la série est dans leur équipe. Ça, je pense que ce n'est pas discutable. On pourrait [aussi] affirmer que le deuxième meilleur joueur est dans leur équipe [...] Puis ils vont avoir l'avantage du terrain lors d'un éventuel match numéro 7 donc je donnerais peut-être un autre petit avantage là, mais ce n'est pas une surprise pour moi si les Raptors gagnent cette série-là. C'est presque kif-kif , estime Dubé-Brais.

« C'est une série qui sera très dure pour les deux équipes. Les Raptors et les Sixers ont tout ce qu'il faut pour s'embêter l'un et l'autre. » — Une citation de Charles Dubé-Brais, entraîneur-chef des BlackJacks d'Ottawa

Pour sa part, Yannopoulos explique que les Raptors sont un peu plus rapides. Ils ont une meilleure mobilité et je pense que c'est une équipe très polyvalente qui va donner beaucoup, beaucoup de problèmes aux joueurs vedettes des 76ers.

Contrer un joueur dominant comme Joel Embiid

Joel Embiid est un joueur dominant pour les 76ers. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Il est étonnant, en un sens, que Toronto et Philadelphie soient vus sur un quasi-pied d'égalité puisque les deux équipes sont bâties selon des principes forts différents.

Ce que les Raptors n'ont pas, c'est de la dominance intérieure, un joueur de centre imposant et physique , souligne Dubé-Brais. Ça tombe mal parce que tu commences contre Joel Embiid.

Ce dernier est, précisons-le, le centre le plus imposant physiquement de toute la NBA et, avec [Nikola] Jokić, le plus dominant tout court . Il est devenu cette année le premier pivot à être sacré meilleur marqueur de la NBA depuis Shaquille O'Neal en 1999-2000 grâce à sa moyenne de 30,6 points par match. Il pourrait aussi être nommé joueur par excellence de la saison.

Les Raptors l'avaient affronté lors de la série demi-finale de l'Est en 2019, mais à l'époque, il jouait plus dos au panier, comme un centre traditionnel , a indiqué le joueur des Raptors Fred VanVleet jeudi. Maintenant, il s'est transformé en un mélange de Kevin Durant, Michael Jordan, Kobe [Bryant] et Shaq tous ensemble.

Alors, on ne va pas arrêter Joel Embiid du côté des Raptors, mais c'est clair qu'on devra le ralentir , estime Peter Yannopoulos. Cet analyste croit d'ailleurs que Toronto a les éléments pour réussir.

Les faits parlent d'eux-mêmes : les Raptors sont l'une des équipes de la NBA contre lesquelles Embiid connaît le moins de succès depuis le début de sa carrière. À une certaine époque, Toronto misait sur Marc Gasol, un autre colosse, pour le museler, mais même depuis son départ en 2020, les Raptors sont la deuxième équipe ayant alloué le moins de points au Camerounais. Il n'en a eu que 19,3 en moyenne par match sur neuf affrontements.

Dubé-Brais renvoie le mérite à Nick Nurse, l'un des meilleurs entraîneurs de la NBA , et à la nouvelle identité de l'équipe alors que la plupart des joueurs mesurent environ 6 pieds 9 (2,05 m).

Les Raptors ont, en effet, beaucoup de longueurs, beaucoup de qualités athlétiques, dit-il. C'est un style de jeu qui est différent, mais qui est aussi embêtant pour les autres équipes parce que tu ne peux pas choisir des matchups. Attaquer OG Anunoby, Pascal Siakam ou Scottie Barnes, je ne dis pas qu'ils sont égaux, mais c'est à peu près du pareil au même. Puis, tu as toujours les longs bras de Chris Boucher ou de [Precious] Achiuwa qui sont dans le chemin. Puis Khem Birch est actif aussi. Gary Trent fils a été très bon défensivement aussi cette année. Donc c'est embêtant de jouer contre une équipe comme ça.

Et puis le seul qui n'est pas dans ce moule là, c'est VanVleet, mais il est de niveau à être [de l'équipe défensive par excellence de la NBA]. Il est parmi l'élite défensive à sa position.

Beaucoup de pression sur James Harden

James Harden sera l'un des points de mire de l'attaque des 76ers. Photo : Associated Press / Matt Slocum

Les 76ers ont Embiid dans la raquette, mais ils misent aussi sur James Harden en périphérie. La Barbe , tel qu'il est surnommé, est l'un des meilleurs joueurs offensifs de l'histoire de la NBA, mais les Raptors ont toujours eu son numéro.

Depuis 2020 en tout cas, Harden n'avoisine que 19,6 points par rencontre contre eux, sa deuxième moyenne la plus faible contre une équipe de la NBA. Cette saison, il a inscrit 17 et 13 points lors des duels entre Raptors et 76ers auxquels il a pris part.

Pour cette raison, entre autres, Charles Dubé-Brais pense d'ailleurs qu'il n'y a pas de joueur dans la NBA qui aura plus de pression en séries éliminatoires que James Harden .

Il a aussi été au cœur d'un roman-feuilleton qui a duré plusieurs mois cette saison. Membre des Nets de Brooklyn, il souhaitait être échangé et il a finalement vu son souhait être exaucé en mars.

Il a eu ce qu'il voulait en allant à Philadelphie. Il joue avec Joel Embiid, il joue là où il voulait et pour Daryl Morey, le président des opérations basketball des Sixers. Les astres sont alignés pour lui alors s'il ne fait pas le travail, c'est sur ses épaules à lui.

Peter Yannopoulos estime aussi que James Harden doit prouver qu'il peut gagner dans l'après-saison dans la NBA . La Barbe a toujours mis beaucoup de points au tableau indicateur, même en séries, mais il n'a jamais gagné de championnat. Sa seule présence en finale de la NBA remonte à la saison 2011-2012 alors qu'il faisait la paire avec Kevin Durant dans le maillot du Thunder d'Oklahoma City.

Et donc si les 76ers de Philadelphie disposent de la meilleure attaque de mi-terrain de la série en raison de Joel Embiid et de James Harden, la pression est aussi de leur côté, ce qui joue à l'avantage des Raptors.

L'impact non négligeable du mandat de vaccination

Matisse Thybulle ne jouera pas à Toronto en séries éliminatoires en raison de son statut vaccinal. Photo : Associated Press / Chris Szagola

De toutes les séries qui auront lieu au premier tour, seule celle impliquant les Raptors de Toronto, la seule équipe de la NBA domiciliée au Canada, sera touchée par l'obligation d'être pleinement vacciné pour traverser la frontière canado-américaine.

Les joueurs et les membres de l'organisation des Raptors sont tous vaccinés – eux qui doivent aussi l'être pour entrer aux États-Unis. On ne peut en dire autant du camp des 76ers. Matisse Thybulle n'a reçu qu'une dose de vaccin contre la COVID-19 et ne pourra donc pas disputer les matchs 3 et 4 de la série puisqu'ils auront lieu à Toronto. Cela fera mal à l'équipe de Philadelphie, dit Peter Yannopoulos.

Je pense en fait que Thybulle est l'un des meilleurs joueurs défensifs du périmètre dans toute la NBA. Il a beaucoup de respect des entraîneurs adverses , avance-t-il. C'est clair que lorsqu'il sera sur le terrain lors des deux premiers matchs, on va le voir contre Fred VanVleet, contre Gary Trent fils. Alors qu'il ne puisse pas être là à Toronto, ce sera un avantage considérable pour les Raptors.

Charles Dubé-Brais abonde dans le même sens.

Je ne serais pas surpris que ça aille dans un sens ou dans l'autre cette série. Je ne serais pas surpris que ça aille au bout des sept matchs, particulièrement avec Matisse Thybulle qui ne peut pas jouer les matchs à Toronto avec sa situation vaccinale. Ça ne va pas aider la cause de son équipe parce que, avec l'échange de Ben Simmons [pour James Harden], on a perdu un défenseur élite chez les Sixers donc il nous en reste deux, avec Embiid, mais un seul sur le périmètre, et si ce défenseur-là ne joue pas la moitié des matchs, ça peut donner un match de plus à Toronto.

Les succès des Raptors face aux 76ers dépendront aussi de bien d'autres facteurs. L'efficacité de Fred VanVleet et Gary Trent fils depuis la ligne de trois points sera importante. Les jeunes joueurs de l'équipe comme Scottie Barnes et Precious Achiuwa devront aussi garder la tête froide. Et, il va sans dire que si Pascal Siakam peut répéter ses exploits de la saison régulière, Toronto pourra espérer l'emporter et créer une certaine surprise.

Néanmoins, dans l'ensemble, il est clair que c'est la tenue des Raptors en défense contre Joel Embiid et James Harden qui influencera le plus le cours de la série. Le premier match donnera une idée plus précise de la suite des choses. Il débutera à 18 h HNE à Philadelphie.