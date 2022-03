Piper Gilles et Paul Poirier au 5e rang après le programme rythmique aux mondiaux

Paul Poirier et Piper Gilles lors de la danse rythmique de l'épreuve par équipes des Jeux olympiques de Pékin Photo : Reuters / Aleksandra Szmigiel

Gilles et Poirier, qui avaient terminé en 7e position aux Jeux olympiques de Pékin le mois dernier, ont obtenu 80,79 points pour leur routine.

Leurs compatriotes Laurence Fournier Beaudry et Nikolaj Sørensen ont suivi en 8e place, tandis que Marjorie Lajoie et Zachary Lagha ont abouti au 13e échelon.

Laurence Fournier Beaudry et Nikolaj Sørensen. Photo : Getty Images / Matthew Stockman

Sans surprise, les champions olympiques en titre, les Français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, ont dominé le programme rythmique avec un score de 92,73 points.

Le duo français composé de Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron en met plein la vue lors des Championnats du monde. Photo : AP / Francisco Seco

Les duos américains formés de Madison Hubbell et Zachary Donohue, et de Madison Chock et Evan Bates, ont suivi aux 2e et 3e rangs, avec respectivement 89,72 et 87,51 points.

Les Italiens Charlène Guignard et Marco Fabbri ont abouti en 4e place, avec 84,22 points, devant Gilles et Poirier.

Le programme libre féminin sera présenté en après-midi.

Les programmes libres masculin et en danse suivront samedi.