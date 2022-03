La F1 en Arabie saoudite, entre malaise et prudence

On fait aussi de l’information en format collation.

Ce Grand Prix d'Arabie est loin de faire l'unanimité dans le paddock du circuit ultra-chic de Jeddah.

Il faut plus qu'un paddock ultra-chic qui ressemble au hall d'entrée d'un hôtel cinq étoiles pour convaincre des pilotes qui doutent de la démarche du groupe Formula One.

Nous n'avons pas notre mot à dire. Espérons que la F1 a pris la bonne décision , a simplement dit le pilote finlandais Valtteri Bottas (Alfa Romeo-Sauber).

L'Arabie saoudite a fait les manchettes dans les derniers jours pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le sport, mais tout avec les droits de la personne.

Questionné à ce sujet, le patron du groupe Formula One, Stefano Domenicali avait une réponse préparée : nous espérons que la venue de la F1 permettra d'éveiller les consciences . Convaincant?

Lewis Hamilton a confirmé vendredi en rencontre de presse que son point de vue à ce sujet n'avait pas changé : il n'est pas à l'aise de venir courir en Arabie saoudite.

C'est la responsabilité des gens au pouvoir de faire en sorte que ça change, a-t-il dit. On aimerait voir de plus grands changements. Nous, ce n'est pas notre responsabilité [NDLR : les pilotes], mais il est important de se renseigner sur ce qui se passe pour faire tout ce qu'on peut, même si c'est peu.

On peut lire dans la presse spécialisée que le pilote allemand Sebastian Vettel, atteint de la COVID-19, n'est pas mécontent de manquer un deuxième grand prix d'affilée, laissant volontiers son volant à son compatriote Nico Hülkenberg.

Pour deux raisons : l'Aston Martin AMR02 n'est pas au point, et il espère que l'équipe aura amélioré son comportement et sa performance pour le Grand Prix d'Australie, troisième course de la saison qu'il compte disputer, aussi parce qu'il n'apprécie guère ce qu'il lit sur la façon de faire de l'Arabie saoudite en matière des droits de la personne.

Une partie du circuit de Jeddah en Arabie Saoudite Photo : Getty Images / Lars Baron

Il y a aussi une autre raison qui embête les pilotes : le circuit n'est toujours pas adapté à la F1. Trop étroit, trop rapide, sans espaces de dégagement suffisants, avec des virages aveugles qui peuvent causer des accidents, comme on l'a vu lors de l'édition inaugurale à la fin de 2021, perturbée par de nombreux drapeaux rouges.

Le comité d'organisation du Grand Prix avait promis de changements au circuit pour l'édition 2022, mais ces changements qualifiés de mineurs par les pilotes ne règlent rien.

Dans la première séance d'essais libres, disputée vendredi, Charles Leclerc (Ferrari) a enregistré le temps le plus rapide devant Max Verstappen (Red Bull).

Le Monégasque a fini la première séance de travail de 60 minutes (moins 9 minutes en raison d'un drapeau rouge) avec un chrono de 1 min 30 s 772/1000 en pneus tendres (à bande rouge). Il a devancé le Néerlandais de 11 centièmes de seconde. Toutefois, Verstappen a enregistré son temps en pneus durs (à bande blanche).

Le duel au sommet entre Ferrari et Red Bull entrepris au royaume de Bahreïn se poursuit donc en Arabie saoudite.

Valtteri Bottas a terminé au 3e rang, à 31 centièmes de Leclerc, juste devant le deuxième pilote Ferrari Carlos Sainz fils, confirmant la bonne forme de l'équipe suisse, commanditée par Alfa Romeo.

Mercedes-Benz n'a toujours pas réglé les problèmes de surpoids de la Mercedes-Benz W13. Hamilton a fini la séance au 9e rang (1:32,364) alors que son coéquipier George Russell s'est contenté au 15e temps (1:32,839).

Le Québécois Lance Stroll (Aston Martin) a fait le 12e temps (1:32,582) loin devant son coéquipier Nico Hülkenberg, 16e (1:33,034), tandis que le Torontois Nicholas Latifi (Williams) a fini au 18e rang (1:33,529).

La deuxième séance d'essais libres, disputée de nuit sous les projecteurs, commence à 13h, HAE.

