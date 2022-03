Des missiles touchent un dépôt d’essence de Djeddah pendant les essais libres de F1

La série d'attaques a été revendiquée par les rebelles yéménites Houthis.

Un dépôt d'essence de l'entreprise pétrolière saoudienne Aramco située à 11 km du circuit a été la cible de missiles.

Cette attaque a provoqué un gigantesque incendie et un nuage de fumée noire est monté dans le ciel 20 minutes avant le début de la séance, et était bien visible du circuit.

La télévision d'État a rapporté qu'il y avait eu une opération hostile visant un dépôt d'essence de Djeddah. D'autres explosions ont dans la soirée illuminé le ciel de Djeddah. Deux raffineries ont également été visées par des drones.

La deuxième séance d'essais libres a débuté avec 15 minutes de retard, après une réunion d'urgence entre les pilotes, les patrons des équipes et le président du groupe Formula One Stefano Domenicali pour discuter de la situation.

Stefano [Domenicali] les a informés que le week-end se déroulera comme prévu et que la sécurité de l'événement a été une priorité pour les autorités avant cet incident, a précisé un porte-parole de la F1. Il continuera à les tenir au courant de toute nouvelle information et rencontrera probablement à nouveau les directeurs des équipes dans la soirée.

L'Arabie saoudite, à la tête d'une coalition qui intervient militairement au Yémen contre les rebelles, fait régulièrement l'objet d'attaques de la part des Houthis.

Le promoteur de la course, Saudi Motorsport Company, a tenu à publier ce message :

Nous sommes au courant de l'attaque et sommes en contact avec les autorités, a précisé SMC. Le week-end de course se poursuit comme prévu. La sécurité de tous nos invités est notre priorité, et nous sommes impatients d'accueillir les amateurs de course ce week-end.

Que le spectacle continue

Comme le dit le dicton utilisé dans le monde du spectacle : le spectacle doit continuer. Les pilotes sont donc retournés en piste pour participer à la deuxième séance d'essais libres.

Charles Leclerc au circuit de Jeddah Photo : Getty Images / ANDREJ ISAKOVIC

Déjà que le Grand Prix d'Arabie saoudite était loin de faire l'unanimité dans le paddock ultra-chic de Djeddah.

Plusieurs pilotes doutent du bienfait de la démarche du groupe Formula One.

Nous n'avons pas vraiment le choix [de venir courir]. Espérons que la F1 a pris la bonne décision. Si nous, les pilotes, pouvions choisir les circuits, on changerait peut-être un peu le calendrier , a simplement dit le pilote finlandais Valtteri Bottas (Alfa Romeo-Sauber).

On ne peut pas ignorer les faits , a réagi le Britannique George Russell, coéquipier de Lewis Hamilton.

L'Arabie saoudite a fait les manchettes dans les derniers jours pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le sport, mais tout avec les droits de la personne.

Questionné à ce sujet, le patron du groupe Formula One, Stefano Domenicali, avait une réponse préparée : Nous espérons que la venue de la F1 permettra d'éveiller les consciences. Convaincant?

Lewis Hamilton a confirmé vendredi en mêlée de presse que son point de vue à ce sujet n'avait pas changé : il n'est pas à l'aise à l'idée de venir courir en Arabie saoudite.

C'est la responsabilité des gens au pouvoir de faire en sorte que ça change, a-t-il dit. On aimerait voir de plus grands changements. Nous [les pilotes], ce n'est pas notre responsabilité, mais il est important de se renseigner sur ce qui se passe pour faire tout ce qu'on peut, même si c'est peu.

On peut lire dans la presse spécialisée que le pilote allemand Sebastian Vettel, atteint de la COVID-19, n'est pas mécontent de manquer un deuxième grand prix d'affilée, laissant volontiers son volant à son compatriote Nico Hülkenberg.

Pour deux raisons : l'Aston Martin AMR02 n'est pas au point, et il espère que l'équipe aura amélioré son comportement et sa performance pour le Grand Prix d'Australie, troisième course de la saison qu'il compte disputer.

Par ailleurs, il n'apprécie guère ce qu'il lit sur les pratiques de l'Arabie saoudite en matière de droits de la personne. En l'absence de Vettel, d'autres pilotes ont pris la parole en ce sens.

Rappelons que lors de la première édition, en 2021, Vettel avait organisé sur le circuit de Djeddah une clinique de pilotage pour des jeunes femmes pilotes de karting.

L'arrivée de la F1 en Arabie saoudite s'inscrit dans une campagne de développement du tourisme sportif dans le pays, pour diversifier son économie pétrolière et d'améliorer son image.

Ses détracteurs accusent l'Arabie saoudite de sportwashing, précise l'agence AFP, soit d'utiliser ces événements pour faire oublier ses manquements aux droits de la personne, alors que ce pays multiplie les exécutions de condamnés à mort depuis début 2022.

Une partie du circuit de Djeddah, en Arabie saoudite Photo : Getty Images / Lars Baron

Un autre élément embête les pilotes : le circuit n'est toujours pas adapté à la F1. Trop étroit, trop rapide, sans espace de dégagement suffisant, avec des virages aveugles qui peuvent causer des accidents, comme on l'a vu lors de l'édition inaugurale à la fin de 2021, perturbée par de nombreux drapeaux rouges.

Le promoteur du Grand Prix avait promis des modifications au circuit pour l'édition 2022, mais ces changements, qualifiés de mineurs par les pilotes, ne règlent rien.

Charles Leclerc (Ferrari) avait enregistré le temps le plus rapide de la première séance d'essais libres avec un chrono de 1:30,772, devant Max Verstappen (Red Bull).

Le Monégasque a récidivé dans la deuxième séance, toujours devant le Néerlandais, avec un temps imbattable de 1:30,074. Le Néerlandais a terminé son travail avec un temps de 1:30,214.

Le duel au sommet entre Ferrari et Red Bull entrepris au royaume de Bahreïn se poursuit donc en Arabie saoudite.

Mais inquiétude chez Ferrari. Les deux pilotes ont touché les barrières de sécurité à la 43e minute, à quelques secondes d'intervalle, et l'équipe italienne a préféré les faire rentrer au garage pour évaluer l'étendue des dégâts, car dégâts il y aurait.

Belle progression de Lewis Hamilton (Mercedes-Benz) dans la deuxième séance. Il est remonté à la 5e place derrière Sergio Pérez et devant son coéquipier George Russell.

Hamilton a enregistré un chrono encourageant de 1:30,513, après avoir changé de siège pour être assis plus haut dans son habitacle.

À noter les problèmes du Danois Kevin Magnussen (Haas), qui avait fini 5e à Bahreïn. Une fuite hydraulique puis un problème de moteur l'ont privé de l'essentiel de ce premier jour de travail à Djeddah.

Son coéquipier chez Haas, l'Allemand Mick Schumacher, a fini la deuxième séance avec le 13e temps (1:31,169).

Le Québécois Lance Stroll (Aston Martin) a fini au 14e rang (1:31,372) tandis que le Torontois Nicholas Latifi (Williams) a fini 18e (1:31,814) au terme de ses 26 tours.

Latifi a précisé à son ingénieur que ses pneus mi-durs (à bande jaune) n'avaient duré que 14 tours, ce qui laisse présager plusieurs arrêts aux puits durant le grand prix de 50 tours.

Nous souffrons encore d'un manque de performance, mais c'était agréable de tourner sur ce circuit où ça va très vite, ce qui nous donne des poussées d'adrénaline, a dit Latifi. Nous devons trouver encore de la vitesse pour le reste du week-end.

Toutes les rencontres médiatiques des pilotes ont été annulées par la FIA vendredi.

Résultats de la deuxième séance d'essais libres:

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:30,074 (15 tours) Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:30,214 (23) Carlos Sainz fils (ESP/Ferrari) 1:30,320 (12) Sergio Pérez (MEX/Red Bull) 1:30,360 (24) Lewis Hamilton (GBR/Mercedes-Benz) 1:30,513 (24) George Russell (GBR/Mercedes-Benz) 1:30,664 (29) Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes-Benz) 1:30,735 (26) Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) 1:30,760 (26) Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo-Sauber-Ferrari) 1:30,832 (14) Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Red Bull) 1:30,886 (26) Fernando Alonso (ESP/Alpine-Renault) 1:30,944 (27) Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Red Bull) 1:30,963 (29) Mick Schumacher (GER/Haas-Ferrari) 1:31,169 (27) Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes-Benz) 1:31,372 (28) Daniel Ricciardo (AUS/McLaren-Mercedes-Benz) 1:31,527 (23) Nico Hülkenberg (GER/Aston Martin-Mercedes-Benz) 1:31,615 (30) Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo-Sauber-Ferrari) 1:31,615 (27) Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes-Benz) 1:31,814 (26) Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes-Benz) 1:31,866 (29) Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 1:32,344 (13)