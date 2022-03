La courbe d’apprentissage d’Alexander Romanov s’accélère

Les chiffres parlent d’eux-mêmes.

Depuis que le nouvel entraîneur a pris les rênes de ce frêle esquif à la dérive, le Russe de 22 ans joue en moyenne trois minutes de plus par match; de 18 min 49 s sous Dominique Ducharme, il en est maintenant à 21:45.

Si l'on exclut Ben Chiarot de l’équation – il est parti, ne vivons pas dans le passé – Romanov est maintenant le joueur le plus utilisé depuis le 9 février.

Bon, Joel Edmundson était blessé et ne pouvait pas avaler de si grosses bouchées d’un coup. David Savard était aussi absent, mais il ne joue pas autant que son jeune collègue depuis son retour au jeu. Même Jeff Petry, pour toutes sortes de raisons plus ou moins évidentes, a glissé sous le no 27.

À la défense de Ducharme, Romanov avait commencé à démontrer de l’aplomb cet hiver. L’ancien patron l’avait rayé de la formation un doux soir de novembre, le 2 pour être précis, dans le but de lui faire voir le jeu avec les yeux du cœur. Son début de saison avait été, soyons polis, cahin-caha.

L’amélioration avait été immédiate. Sa progression s'est poursuivie et elle crève maintenant les yeux, selon Edmundson.

Tout le monde a pu constater la différence. Même l’an dernier, mais surtout cette année. Il a amené son jeu à un autre niveau. On a compté sur lui plusieurs fois durant la saison. Il joue beaucoup de minutes et ne semble jamais se fatiguer. Il est toujours fébrile avant de sauter sur la glace et quand l’entraîneur lui dit de s’assoir, ça le fâche presque , a raconté son collègue.

Romanov a passé près de 23 minutes sur la glace dans une défaite serrée contre les Panthers, la meilleure attaque de la ligue, jeudi soir.

Les nombreuses punitions de la Floride et le retard à combler par le CH en fin de match a fait diminuer son total légèrement puisque ce ne sont pas des situations où il se retrouve régulièrement, mais il a néanmoins été le défenseur le plus occupé.

Alexander Romanov Photo : usa today sports / Jean-Yves Ahern

Six de ses 12 soirées les plus chargées dans la LNH sont survenues depuis l’arrivée de St-Louis. Clairement, il se passe quelque chose.

Plus tôt dans la soirée, en pleine discussion avec un recruteur sur un autre dossier, l’homme en question nous a glissé ceci.

C’est dur de jouer dans un deuxième duo dans la ligue à 21 ans. Meilleur exemple : Romanov. L’an dernier, tout le monde disait : “ Ah, Romanov, Romanov ”. Mais à un moment donné, le kid ne suivait plus. Ça ne marchait pas , a-t-il lancé.

Là, ça s’en vient. Mais peut-être que s’il jouait dans [une autre équipe], il serait encore dans la Ligue américaine , a ajouté le dépisteur.

On peut penser ce qu’on veut de cette affirmation; elle illustre néanmoins une réalité. Oui, Romanov prend ses aises, mais le contexte lui facilite la tâche. D’abord, parce qu’il n’y a pas d’autres options. Ensuite, parce que le CH joue sans pression. Ce n’est pas un territoire hostile à son développement, plutôt le contraire.

Le jeune homme a terminé sa soirée avec une passe – il totalise cinq points à ses sept dernières sorties –, un différentiel de +1 et plus de quatre minutes passées en désavantage numérique. La raison de ses responsabilités accrues se tenait d’ailleurs de l’autre côté de la glace en la personne de Chiarot.

Il ne semble pas avoir perdu son enthousiasme contagieux. Romanov est presque toujours le premier sur la glace à l’entraînement, souvent le dernier à la quitter, tout comme lors des périodes d’échauffement avant le match.

Cette énergie débordante qui lui brouillait parfois les idées est mieux canalisée, a estimé St-Louis.

« Il est plus calme. Il est encore physique, mais il laisse plus le jeu venir à lui au lieu d’aller toujours faire une grosse mise en échec. Il est physique, mais il y a un temps et un endroit pour donner une mise en échec. Il est capable de lire le jeu un peu mieux pour savoir quand c’est le temps d’être physique et quand c’est le temps de protéger si on n’a pas les chiffres avec nous. Si tu vas à l’extérieur pour donner une mise en échec, tu exposes le centre de la glace. Je trouve qu’il fait une bonne job. » — Une citation de Martin St-Louis, entraîneur-chef du Canadien de Montréal

Quand je suis arrivé, j’avais davantage l’impression qu’il ne voyait que ce qu’il y avait en face de lui. Là, il pense le jeu en largeur aussi. Et c’est pour ça qu’il a un jeu plus complet avec la rondelle […] Il traite l’information plus rapidement pour effectuer le bon jeu. Il y a une tonne d’options pour un joueur de hockey, mais les meilleurs joueurs font les meilleurs jeux. Souvent, les meilleurs jeux ne sont pas en avant de toi, mais peut-être sur le côté , a ajouté St-Louis.

St-Louis insiste de plus en plus sur cet aspect d’utilisation complète de la glace, d’étirer le jeu, autant en largeur qu’en longueur. Le Russe en tire profit pour l’instant.

Cette brigade défensive risque de se rajeunir rapidement. À 22 ans et à sa troisième saison dans la LNH l’an prochain, l’arrière fera presque office de vétéran. On se tournera déjà vers lui pour comprendre comment il a su ainsi s’adapter. Mieux vaut qu’il continue à assimiler rapidement.

En rafale Jeff Petry a quitté le match au début de la troisième période peu de temps après avoir lancé Josh Anderson en échappée grâce à une superbe passe. Petry disputait l’un de ses meilleurs matchs depuis un moment avant de se blesser au bas du corps. L’équipe fournira davantage de détails sur son cas à l’entraînement vendredi. Jonathan Huberdeau est en voie d’éclipser le record pour le nombre d’aides en une saison par un ailier gauche. Il en a amassé deux autres pour porter son total à 67. Il n’est plus qu’à trois longueurs de la marque établie en 1992-1993 par ce bon vieux Joé Juneau qui devait se demander pourquoi il y avait tant de références à lui sur Twitter jeudi soir.