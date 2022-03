Bennedict Mathurin et les Wildcats éliminés du March Madness

On fait aussi de l’information en format collation.

L’équipe du Montréalais Bennedict Mathurin, favorite de la région sud du March Madness, a été éliminée par les Cougars de l'Université de Houston, plus affamés et plus justes dans leurs actions, en huitièmes de finale du tournoi.

Ce revers de 72-60 marque donc la fin de la saison et fort probablement de la fin de la carrière universitaire du garde québécois, promis à un bel avenir dans la NBA après deux saisons à Tucson.

Dans la défaite, Mathurin a été l’un des meilleurs de son équipe avec 15 points, même s’il a mis du temps à ouvrir le compteur. Il a conclu le match avec 4 tirs réussis en 14 tentatives, dont 2 sur 7 à l'extérieur de l'arc.

Au sifflet final, quelques secondes après avoir raté un ultime tir de trois points, le Montréalais a mordu sa chemise et a lentement regagné le bas de son équipe, la tête basse.

Dimanche, les Wildcats de l’Arizona avaient survécu à un lent départ avant de s’imposer 85-80 en prolongation contre les Horned Frogs de l'Université TCU, notamment grâce à une récolte de 30 points de Mathurin, magistral en fin de rencontre.

Cette fois, la magie n’a pas opéré en fin de match.

Les Wildcats étaient certes un peu plus efficaces en attaque qu’en début de rencontre, mais chaque fois qu’ils s’approchaient à quelques unités, leurs rivaux se détachaient de nouveau, souvent à coup de tirs de trois points.

Contre une défense aussi tenace, les Wildcats ont multiplié les revirements. Ça pardonne rarement.

Les Cougars, demi-finalistes du tournoi national en 2021, affronteront l'Université Villanova en quarts de finale samedi, à San Antonio.

Lent départ pour les Wildcats

Les Cougars de l’Université de Houston, soulevée par une foule estimée à 75 % acquise à leur cause, ont amorcé le match en lions.

Portés par une défense agressive, teigneuse et souvent étouffante, les Texans se sont rapidement forgé des avances importantes, parfois même jusqu’à 10 points. Avec 5 min 18 s à écouler à la première demie, Houston dominait 29-19 et Bennedict Mathurin était toujours en quête de ses premiers points marqués du plancher.

Les Wildcats jouaient avec nervosité.

Il a finalement réussi un premier tir, bon pour trois points, pour resserrer l’écart à 31-25. Il a conclu la première moitié du match avec cinq points et trois rebonds.

Malgré une très bonne première demie, selon leurs standards, les Cougars n'avaient que six points d’avance en route vers le vestiaire, avec quelques partants en position précaire au chapitre des fautes.

Le tribut à payer pour étouffer une attaque habituellement aussi explosive que celle des Wildcats. Le juste prix, si l’on se fie au résultat final.

Les favoris du tournoi éliminés, Duke avance

Les Bulldogs de l’Université Gonzaga se sont inclinés en grande finale l’an dernier. Cette fois, établis favoris du tournoi, les Zags ont vu leur parcours prendre fin en huitièmes de finale.

Les Razorbacks de l’Université de l’Arkansas, sans la moindre parcelle de complexe, se sont imposés 74-68 dans un match disputé à San Francisco.

Cette défaite, combinée à celle de Baylor au tour précédent et à celle de l’Arizona, dégarnit considérablement le tableau de ses principales têtes d’affiche. Trois des quatre équipes favorites de leur section ont déjà rangé leurs ballons.

Dans le match qui a suivi, les Blue Devils de l’Université Duke l'ont emporté de justesse 78-73 devant l'Université Texas Tech.

La carrière du légendaire Coach K, Mike Krzyzewski, se poursuivra donc pour au moins un autre match samedi.